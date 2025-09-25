szeptember 25., csütörtök

Őszi hangulat

2 órája

Különös alakok integetnek a település határában az autósoknak, akik azonnal a fékre lépnek

Címkék#dekoráció#mosoly#összefogás#ősz

Mindig mosolyt csal az arcokra. Évről évre alkalomhoz és az adott évszakhoz illő a csataszögi dekoráció a kis település központjában, mely a napokban készül el a Szent Vendel téren. Emellett most a határtábláknál is látványos kompozíciót készítettek a helyiek.

Rimóczi Ágnes

Csataszögön már megszokott, évszakonként, ünnepekhez kötődően feldíszítik a település központját. Idén is megvalósul majd a csataszögi dekoráció, amíg az elkészül, addig a falu két végében kiállított kompozícióban lehet gyönyörködni.

csataszögi dekoráció
Néhány nap múlva elkészül a csataszögi dekoráció a kis település központjában. Emellett most a határtábláknál is látványos kompozíciót készítettek a helyiek
Forrás: Csataszög/Facebook

Az ősz a betakarítás, a hálás visszatekintés és a nyugalom időszaka. Ennek jegyében készült az az életkép, mely a Csataszögre érkezőket fogadja.

Összefogással készült a csataszögi dekoráció

– A közfoglalkoztatásban tevékenykedő kollégákkal és a falugondnokkal közösen egy kis őszi díszítést készítettünk településünk két végére. Ezekkel a dekorációkkal szeretnénk köszönteni minden ide érkezőt és hazatérőt, hogy az őszi színek melegsége mosolyt csaljon az arcokra – tette közzé a településvezető a falu közösségi oldalán. 

Juhász Éva bejegyzésében megköszönte a közös munkát és a lelkesedést, amivel kollégái hozzájárultak a falu szépítéséhez.

Jó érzés látni, amikor összefogással szebbé, barátságosabbá tehetjük Csataszögöt

 – emelte ki a polgármester.

A településközpontból sem hiányzik majd az életkép

Juhász Éva arról is beszámolt, hogy a Szent Vendel térre is készül egy különleges őszi dekoráció, amely rövid időn belül látható lesz. Érdemes lesz majd arra is ellátogatni, hiszen igazi igazi őszi hangulat várja majd a betérőket. Ahogyan minden évben.

Utóbbihoz egyébként idén is a lakosság segítségét várták. Különböző dekorációkat és őszi terményeket lehetett felajánlani, melyek egytől egyig a „nagy kanyarban" helyet kapó kompozíció részei lesznek.

dekoráció őszi hangulat Csataszög
Falu végén furcsa alak...
Forrás: Csataszög/Facebook

 

