Hosszabb éjszakák

41 perce

Rövidülnek a nappalok? Nem kell csodálkozni! Beköszöntött a csillagászati ősz

Címkék#napéjegyenlőség#csillagászati ősz#ősz

A nappal és az éjszaka ma egyforma hosszúságú, holnaptól azonban már az éjszakák kerülnek fölénybe. Szeptember 22-én 20 óra 19 perckor hivatalosan is kezdetét vette a csillagászati ősz.

Major Angéla

Szeptember 22-én, pontosan 20 óra 19 perckor hivatalosan is beköszöntött a csillagászati ősz. Ekkor a Nap az Egyenlítő felett delelt, így a Földön szinte mindenhol egyforma hosszúságú a nappal és az éjszaka: 12-12 órát kaptunk mindkettőből – tudtuk meg Ujlaki Csaba csillagásztól.

Kezdetét vette a csillagászati őszt.
Az őszi napéjegyenlőség napján a nappal és az éjszaka egyforma hosszú – ezzel kezdetét vette a csillagászati ősz
Fotó: Shutterstock.com

Beköszöntött a csillagászati ősz

A mai nap különlegessége az őszi napéjegyenlőség, amely minden évben a csillagászati ősz kezdetét jelzi. Holnaptól azonban változik az arány: az éjszakák fokozatosan hosszabbak lesznek, egészen december 21-ig, amikor elérkezünk a téli napfordulóhoz – a leghosszabb éjszaka és legrövidebb nappal idejéhez – tette hozzá a csillagász.

Sokan még mindig szeptember 21-éhez kötik az őszi napéjegyenlőséget, hiszen régi iskolai tankönyvekben így szerepelt. Ám a valóságban a Föld keringése (naptávolban lassabb) és a naptári rendszer eltérései miatt a nap-éj egyenlőség dátuma ma már szeptember 23-ra, sőt időnként 22-re esik. A szakember szerint a 23-i dátum a 21. század végéig már biztosan nem fordul elő, így érdemes elfelejteni a régi beidegződést. A csillagászati ősz beköszöntével rövidülnek a nappalok, hűvösödnek az esték, és lassan felkészülünk a télre. A természet ritmusát figyelve azonban ez az időszak is különleges: az őszi fények, a színesedő falevelek és a hosszabb estéket megtöltő otthoni hangulat mind az év egyik legszebb szakaszát hozzák el.

 

