Csőtörés okozott nagy bajt, az egész város ivóvízellátása megbénult

A csőtörés Abonyban, a Luther Márton utcában történt. A meghibásodás az egész települést érinti.

Fotó: Nagy Balázs

Csőtörés Abonyban: az ivóvízellátásban is problémákat okozhat

Abony hivatalos oldala arról tájékoztatott, hogy csőtörés történt a Luther Márton utcában hétfőn, a reggeli órákban. Ennek okán a szakaszon útzár lépett érvénybe a javítási munkálatok időtartamára. Kiderült, hogy egy betápláló vezeték tört el, emiatt a város egész területén fennakadások várhatók az ivóvízellátásban. A meghibásodás következtében a település víztornya teljes egészében kiürült.

A Daköv Kft. munkatársai dolgoznak a meghibásodás mihamarabbi felszámolásán

Fotó: Nagy Balázs

– A betápláló vezeték meghibásodása miatt sajnálatos módon a víztorony leürült, ezért ideiglenesen szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Abonyban. A Daköv Kft. munkatársai dolgoznak a hiba elhárításán, kérik a lakosság türelmét és megértését – fogalmazta meg közleményében a város hivatalos oldala.