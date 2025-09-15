szeptember 15., hétfő

Dolgoznak a megoldáson

1 órája

Csőtörés okozott nagy bajt, az egész város ivóvízellátása megbénult

Az egész dél-pesti településen fennakadások várhatók az ivóvízellátásban. A csőtörés Abonyban történt, és a javítási munkák idejére az érintett utcát lezárták.

Nyitrai Fanni

A csőtörés Abonyban, a Luther Márton utcában történt. A meghibásodás az egész települést érinti. 

A csőtörés Abonyban, a Luther Márton utcában történt
Fotó: Nagy Balázs

Csőtörés Abonyban: az ivóvízellátásban is problémákat okozhat

Abony hivatalos oldala arról tájékoztatott, hogy csőtörés történt a Luther Márton utcában hétfőn, a reggeli órákban. Ennek okán a szakaszon útzár lépett érvénybe a javítási munkálatok időtartamára. Kiderült, hogy egy betápláló vezeték tört el, emiatt a város egész területén fennakadások várhatók az ivóvízellátásban. A meghibásodás következtében a település víztornya teljes egészében kiürült.

csőtörés Abony
A Daköv Kft. munkatársai dolgoznak a meghibásodás mihamarabbi felszámolásán
Fotó: Nagy Balázs

– A betápláló vezeték meghibásodása miatt sajnálatos módon a víztorony leürült, ezért ideiglenesen szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Abonyban. A Daköv Kft. munkatársai dolgoznak a hiba elhárításán, kérik a lakosság türelmét és megértését – fogalmazta meg közleményében a város hivatalos oldala. 

 

