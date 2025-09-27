Darazsak lepték el a szandaszőlősi ovóda udvarát, a méhészek azonnal a helyszínre siettek

Egy nem tervezett darázsirtásra került sor pénteken Szandaszőlősön, a Munkácsy úti óvodában, ugyanis a rovarok közvetlenül a hinta alá költöztek. Néhány gyermeket meg is csíptek, így a helyzet komoly veszélyt jelentett – olvasható a Gujka Méhészet Facebook-bejegyzésében.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A szolnoki méhészet szakemberei gyorsan cselekedtek, és sikeresen eltávolították a fészket a földből. A képeken még az anyadarázs is látható, amely jelentősen nagyobb, akár kétszer-háromszor akkora is lehet, mint az utódai.

Fontos felhívni a figyelmet, hogy egy ilyen fészket soha ne próbáljunk meg védőfelszerelés nélkül megbolygatni.

A darazsak rendkívül agresszívan védik a fészküket, ezért ilyenkor mindig szakemberhez kell fordulni a biztonság érdekében.