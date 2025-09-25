2 órája
Ez a trükk teszi fiatalossá és energikussá a tested, ráadásul most olcsóbban kezdheted el!
Beköszöntött az ősz. Ennek ellenére sok időt tölthetünk a szabadban, csak jól kell felöltözni. Aki mégis fázós, az beltéri sportolásra is adhatja a fejét. Mindezekhez megfelelő ruházatot, eszközöket szerezhetünk be a Decathlonban, például Szolnokon. Most ráadásul hihetetlen kedvezménnyel.
A mozgás elengedhetetlen az egészségünk megőrzéséhez. Minderre számos lehetőség van, s egy-egy mozgásforma ráadásul sokszor nem is igényel nagy befektetést. Ruhák, cipők, sporteszközök. Ezekből most a Decathlonban, akár hatvan százalékkal olcsóbban vásárolhatunk.
– Rendszeresen mozgok valamit. Nem kell nagy dologra gondolni, van, hogy csak mindenhová gyalog megyek a munkám során. Ha pedig a gyerekek programjai mellett jut rá egy kis időm, akkor elmegyek kocogni – mesélte egy szolnoki középkorú családanya.
Mint mondta: lehetne kitartóbb, hiszen, őszintén bevallja, hogy ha esik az eső vagy éppen ködös az idő, akkor nem indul útnak.
– Sokszor gondolkodtam már, hogy be kellene szereznem egy egyszerű futópadot, amivel otthon is megoldhatnám a kis edzésemet – tette hozzá.
Érdemes lenne benéznie egy Decathlon üzletbe. Eláruljuk, miért!
Most érdemes betérni a Decathlonba!
A sportáruházban, s annak online áruházában a szezonális készletkisöprés keretében akár 60 százalékos kedvezmények is várják a vásárlókat.
A Szolnokon is áruházat működtető Decathlon akciói ebben az időszakban tényleg minden kategóriát érintenek, a ruházattól kezdve a horgászfelszerelésen keresztül a futó- és gyaloglópadokig.
Utóbbiból többféle eszközből válogathatunk, melyek közül több is jelentősen olcsóbb lett. A CITYSPORTS elektromos futópadok több fajtáját például akár féláron is megvásárolhatjuk. Ezek közül néhány 142 999 forint helyett csupán 69 999 forintba kerülnek. De még ennél is találunk olcsóbbat, a Thunder IDEA elektromos futópadok mintegy 64 ezer forintért már megvásárolhatók.
Érdemes megnézni és mérlegelni – az akció október 12-ig tart – , azoknak ugyanis, akiket az időjárás viszontagságai tartanak vissza a futástól, igazi főnyeremény lehet egy futópad, vagy gyaloglópad. Mert a mozgás elengedhetetlen. És kétségkívül egészséges.
Hogy miért érdemes sétálni, gyalogolni?
A rendszeres séta javítja a szív- és érrendszer működését, mivel serkenti a vérkeringést, csökkenti a vérnyomást, és emeli a „jó” koleszterin, vagyis a HDL szintjét. Ezáltal jelentősen csökken a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata.
A mozgás élénkíti az anyagcserét, segíti az emésztést, és hatékonyan támogatja a testsúlykontrollt.
A séta kevésbé terheli az ízületeket, mint a futás vagy más intenzív mozgásformák, ezért különösen ajánlott idősebbeknek, túlsúllyal élőknek vagy azoknak, akik most kezdik az aktívabb életmódot. Az izomtónus fokozódik, az állóképesség javul, miközben a szervezet energiaszintje is érezhetően emelkedik.
A séta önmagában is elegendő lehet az egészséges testsúly fenntartásához, különösen, ha kiegyensúlyozott étrenddel társul.
