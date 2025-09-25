Ez a trükk teszi fiatalossá és energikussá a tested, ráadásul most olcsóbban kezdheted el!

A mozgás elengedhetetlen az egészségünk megőrzéséhez. Minderre számos lehetőség van, s egy-egy mozgásforma ráadásul sokszor nem is igényel nagy befektetést. Ruhák, cipők, sporteszközök. Ezekből most a Decathlonban, akár hatvan százalékkal olcsóbban vásárolhatunk.

A Decathlonban most hihetetlen kedvezménnyel vásárolhatunk futópadot

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

– Rendszeresen mozgok valamit. Nem kell nagy dologra gondolni, van, hogy csak mindenhová gyalog megyek a munkám során. Ha pedig a gyerekek programjai mellett jut rá egy kis időm, akkor elmegyek kocogni – mesélte egy szolnoki középkorú családanya.

Mint mondta: lehetne kitartóbb, hiszen, őszintén bevallja, hogy ha esik az eső vagy éppen ködös az idő, akkor nem indul útnak.

– Sokszor gondolkodtam már, hogy be kellene szereznem egy egyszerű futópadot, amivel otthon is megoldhatnám a kis edzésemet – tette hozzá.

Érdemes lenne benéznie egy Decathlon üzletbe. Eláruljuk, miért!

Most érdemes betérni a Decathlonba!

A sportáruházban, s annak online áruházában a szezonális készletkisöprés keretében akár 60 százalékos kedvezmények is várják a vásárlókat.

A Szolnokon is áruházat működtető Decathlon akciói ebben az időszakban tényleg minden kategóriát érintenek, a ruházattól kezdve a horgászfelszerelésen keresztül a futó- és gyaloglópadokig.

Utóbbiból többféle eszközből válogathatunk, melyek közül több is jelentősen olcsóbb lett. A CITYSPORTS elektromos futópadok több fajtáját például akár féláron is megvásárolhatjuk. Ezek közül néhány 142 999 forint helyett csupán 69 999 forintba kerülnek. De még ennél is találunk olcsóbbat, a Thunder IDEA elektromos futópadok mintegy 64 ezer forintért már megvásárolhatók.

Érdemes megnézni és mérlegelni – az akció október 12-ig tart – , azoknak ugyanis, akiket az időjárás viszontagságai tartanak vissza a futástól, igazi főnyeremény lehet egy futópad, vagy gyaloglópad. Mert a mozgás elengedhetetlen. És kétségkívül egészséges.

Hogy miért érdemes sétálni, gyalogolni?

A rendszeres séta javítja a szív- és érrendszer működését, mivel serkenti a vérkeringést, csökkenti a vérnyomást, és emeli a „jó” koleszterin, vagyis a HDL szintjét. Ezáltal jelentősen csökken a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata.