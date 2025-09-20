szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Papp László Sportaréna

55 perce

70 ezres közösséggel tartják meg a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját – élő

Címkék#Digitális Polgári Kör#Lázár János#Kocsis Máté

A Digitális Polgári Körök mozgalma alig néhány hónap alatt több mint 70 ezer tagot gyűjtött. Ma a Papp László Sportarénában tartják az első országos találkozót.

Szoljon.hu
70 ezres közösséggel tartják meg a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját – élő

Több mint 70 ezren csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz, az első találkozót szombaton tartják

Forrás: Facebook/Lázár János oldala

Szeptember 20-án, szombaton a budapesti Papp László Sportarénában rendezik meg a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját. A Magyar Nemzet tudósítása szerint a mozgalom regisztrált tagjainak száma már meghaladta a 70 ezret, ami jelzi az országos jelentőségét.

A program 12 órakor expo megnyitásával indul, amely közel 40 kiállítót fogad. A fő színpadi műsor 16 órakor kezdődik, ahol Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor mellett civil szereplők is szót kapnak. A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi.

A Hír Tv élőben közvetíti az eseményt.

Az expó 15:30-ig, majd 17:45-től ismét nyitva tart, az esemény este 19 órakor zárul.

A Digitális Polgári Körök mindenkit képviselnek

A Digitális Polgári Körök egyik érdekessége, hogy a kultúra és a könnyűzene világa is megjelenik bennük. Dopeman a Dopearcok kör vezetője, Marsi Anikó a Női kör élén áll, Bóka János pedig a Nemzetek Európája kör szervezője. Ez is azt mutatja, hogy a mozgalom a fiataloktól az európai politikáig mindenkit meg kíván szólítani – olvasható az Origo anyagában.

A „Zebra” nevű digitális polgári kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépést hirdeti.

Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében jelentette be a DPK létrehozását, amely a nemzeti közösség online jelenlétének megerősítését szolgálja. A mostani találkozó ennek első nagy állomása.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

A jászkunsági tagok sem hiányozhatnak

A délutáni eseményekre a Papp László Sportarénába az ország számos pontjáról érkeznek DPK-tagok, természetesen a Jászkunság sem maradhat ki. Pócs János országgyűlési képviselő a Facebookon jelentkezett.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu