70 ezres közösséggel tartják meg a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját – élő

Szeptember 20-án, szombaton a budapesti Papp László Sportarénában rendezik meg a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját. A Magyar Nemzet tudósítása szerint a mozgalom regisztrált tagjainak száma már meghaladta a 70 ezret, ami jelzi az országos jelentőségét.

A program 12 órakor expo megnyitásával indul, amely közel 40 kiállítót fogad. A fő színpadi műsor 16 órakor kezdődik, ahol Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor mellett civil szereplők is szót kapnak. A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi.

A Hír Tv élőben közvetíti az eseményt.

Az expó 15:30-ig, majd 17:45-től ismét nyitva tart, az esemény este 19 órakor zárul.

A Digitális Polgári Körök mindenkit képviselnek

A Digitális Polgári Körök egyik érdekessége, hogy a kultúra és a könnyűzene világa is megjelenik bennük. Dopeman a Dopearcok kör vezetője, Marsi Anikó a Női kör élén áll, Bóka János pedig a Nemzetek Európája kör szervezője. Ez is azt mutatja, hogy a mozgalom a fiataloktól az európai politikáig mindenkit meg kíván szólítani – olvasható az Origo anyagában.

A „Zebra” nevű digitális polgári kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépést hirdeti.

Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében jelentette be a DPK létrehozását, amely a nemzeti közösség online jelenlétének megerősítését szolgálja. A mostani találkozó ennek első nagy állomása.