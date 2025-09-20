1 órája
70 ezres közösséggel tartják meg a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját – élő
A Digitális Polgári Körök mozgalma alig néhány hónap alatt több mint 70 ezer tagot gyűjtött. Ma a Papp László Sportarénában tartják az első országos találkozót.
Több mint 70 ezren csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz, az első találkozót szombaton tartják
Szeptember 20-án, szombaton a budapesti Papp László Sportarénában rendezik meg a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját. A Magyar Nemzet tudósítása szerint a mozgalom regisztrált tagjainak száma már meghaladta a 70 ezret, ami jelzi az országos jelentőségét.
A program 12 órakor expo megnyitásával indul, amely közel 40 kiállítót fogad. A fő színpadi műsor 16 órakor kezdődik, ahol Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor mellett civil szereplők is szót kapnak. A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi.
A Hír Tv élőben közvetíti az eseményt.
Az expó 15:30-ig, majd 17:45-től ismét nyitva tart, az esemény este 19 órakor zárul.
A Digitális Polgári Körök mindenkit képviselnek
A Digitális Polgári Körök egyik érdekessége, hogy a kultúra és a könnyűzene világa is megjelenik bennük. Dopeman a Dopearcok kör vezetője, Marsi Anikó a Női kör élén áll, Bóka János pedig a Nemzetek Európája kör szervezője. Ez is azt mutatja, hogy a mozgalom a fiataloktól az európai politikáig mindenkit meg kíván szólítani – olvasható az Origo anyagában.
A „Zebra” nevű digitális polgári kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépést hirdeti.
Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében jelentette be a DPK létrehozását, amely a nemzeti közösség online jelenlétének megerősítését szolgálja. A mostani találkozó ennek első nagy állomása.
A jászkunsági tagok sem hiányozhatnak
A délutáni eseményekre a Papp László Sportarénába az ország számos pontjáról érkeznek DPK-tagok, természetesen a Jászkunság sem maradhat ki. Pócs János országgyűlési képviselő a Facebookon jelentkezett.