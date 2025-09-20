szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei részvétel

1 órája

Fergeteges hangulat Budapesten – a Tiszazugból és a Nagykunságból is sokan érkeztek

Címkék#Digitális Polgári Kör#Orbán Viktor#Herczeg Zsolt#f. kovács sándor

A mai napon a budapesti Papp László Sportarénába országos találkozót tartanak. A Digitális Polgári Körök eseményén Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből is sokan részt vesznek.

Szoljon.hu

Ma, azaz szeptember 20-án, szombaton a budapesti Papp László Sportarénában zajlik a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozója. A Magyar Nemzet tudósítása szerint a mozgalom regisztrált tagjainak száma már meghaladta a 70 ezret, ami mutatja, hogy országos jelentőségű közösségről van szó.

Rengeteg jászkunsági vesz részt a Digitális Polgári Körök országos találkozóján
A Digitális Polgári Körök találkozójáról a tiszazugiak és nagykunságiak sem hiányozhatnak
Forrás: Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Élőben mindenki követheti a Digitális Polgári Körök országos találkozóját

A rendezvényre Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből is sokan elindultak. „A Tiszazug és a Nagykunság úton a Digitális Polgári Körök országos találkozójára. Együtt erő vagyunk!” – írta közösségi oldalán Herczeg Zsolt, a vármegye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője, valamint F. Kovács Sándor, a 3. számú választókerület képviselője. Hozzátették: a hangulat fergeteges!

A program 12 órakor expo megnyitásával indult, ahol közel 40 kiállító mutatkozott be. A fő színpadi műsor 16 órakor kezdődött, amelyen többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor mellett civil szereplők is felszólaltak. A nap házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi.

A találkozót élőben közvetíti a Hír TV. A Digitális Polgári Körök megalakulását Orbán Viktor még nyáron, tusnádfürdői beszédében jelentette be, azzal a céllal, hogy a nemzeti közösség online jelenlétét erősítse. A mostani budapesti esemény ennek a kezdeményezésnek az első nagy állomása volt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu