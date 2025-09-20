Fergeteges hangulat Budapesten – a Tiszazugból és a Nagykunságból is sokan érkeztek

Ma, azaz szeptember 20-án, szombaton a budapesti Papp László Sportarénában zajlik a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozója. A Magyar Nemzet tudósítása szerint a mozgalom regisztrált tagjainak száma már meghaladta a 70 ezret, ami mutatja, hogy országos jelentőségű közösségről van szó.

A Digitális Polgári Körök találkozójáról a tiszazugiak és nagykunságiak sem hiányozhatnak

Forrás: Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Élőben mindenki követheti a Digitális Polgári Körök országos találkozóját

A rendezvényre Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből is sokan elindultak. „A Tiszazug és a Nagykunság úton a Digitális Polgári Körök országos találkozójára. Együtt erő vagyunk!” – írta közösségi oldalán Herczeg Zsolt, a vármegye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője, valamint F. Kovács Sándor, a 3. számú választókerület képviselője. Hozzátették: a hangulat fergeteges!

A program 12 órakor expo megnyitásával indult, ahol közel 40 kiállító mutatkozott be. A fő színpadi műsor 16 órakor kezdődött, amelyen többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor mellett civil szereplők is felszólaltak. A nap házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi.

A találkozót élőben közvetíti a Hír TV. A Digitális Polgári Körök megalakulását Orbán Viktor még nyáron, tusnádfürdői beszédében jelentette be, azzal a céllal, hogy a nemzeti közösség online jelenlétét erősítse. A mostani budapesti esemény ennek a kezdeményezésnek az első nagy állomása volt.