Két fizetés, gyerek nélkül: egyre népszerűbb életforma, mely alapjaiban írhatja át társadalmunkat

Az internet tanulsága szerint egyre nagyobb teret hódít a fiatalok között az úgynevezett DINK életforma, ami röviden annyit jelent, hogy bár párkapcsolatban élnek, de tudatosan nem vállalnak gyereket, hanem inkább a karriert, a személyes önmegvalósítást, a szabadságot helyezik előtérbe. Honnan jött, és hová vezet?

A DINK önzőség, vagy egy okos, tudatos döntés? Ön szerint?

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

DINK – önző fiatalság, vagy inkább egy tudatos életterv?

A DINK a '80-as években terjedt el az Egyesület Államokban a yuppie (young urban professional) életstílussal és többnyire a városi, felső-középosztálybeli párokra jellemző, ahol mindkét fél stabil karriert épít, és az anyagi erőforrásokat saját életminőségére kívánja fordítani.

Ez elsőre nettó önzésnek tűnik, ám ha hozzávesszük a világban uralkodó folyamatos bizonytalanságot, az egyre növekvő élelmiszerárakat, rezsi árakat, lakhatási bizonytalanságokat, háborúkat, országokon belüli és nemzetek közötti feszültségeket, illetve a brutális ütemben gyorsuló technológiából fakadó veszélyeket, akkor már mindjárt más megvilágításba kerül ez a gondolat.

Ha ugyanis a mélyére nézünk, nem csak arról van ugyanis, hogy a DINK életmódot választó párok nem akarnak költeni egy gyerekre, hanem arról is, hogy nem akarnak olyan világra gyermeket szülni, amiben maguk sem tudják, hogy mit hoz majd a jövő. Sőt, sokan közülük sokkal nagyobb önismerettel is rendelkeznek és jobban ismerik a saját határaikat.

Saját döntéséről így vallott nekünk Anna:

Az elején még inkább anyagi megfontolásból nem szerettünk volna gyereket, ugye körülülbelül akkor estünk ki az egyetemről, meg még túl fiatalnak éreztük ehhez a felelősségvállaláshoz magunkat. Illetve nekem sok kétségem volt – látva körülöttem a (nem)nevelés „eredményeit” – az anyai kvalitásaim vonatkozásában is. Azt mondogattam, hogy én nem akarok senkinek rossz anyja lenni. Aztán később pedig már az egyre inkább napi szinten érzékelhető, az egész világot sújtó klíma-és egyéb válság miatt is úgy érzem, hogy jó döntés volt, mert nem kell azon aggódnom, hogy milyen világban kell az én gyermekemnek felnőni, milyen élet vár(hat) rá egy ilyen jövőben.

Mi a helyzet a világban?

Az Eurostat szerint az EU-ban a 30-34 éves nők mintegy 22-28 százaléka gyermektelen, és ez az arány folyamatosan nő:

a skandináv országokban és Németországban különösen magas a gyermektelen párok aránya

a legrosszabb helyzet Japánban és Dél-Koreában van, ez utóbbiban rekord alacsony volt a termékenységi ráta: mindössze 0,78%.

Nem nehéz kitalálni, hogy amennyiben ez a szemlélet válik uralkodóvá, annak elég romboló következményei lesznek a világ populációját tekintve. Az elöregedő nemzetek már így is több országban – többek között nálunk is – gazdasági és ellátási problémát okoznak, ha még kevesebb gyermek születik, azzal pedig csak rosszabb lesz a helyzet.

Ami a Magyarországi statisztikákat illet, a KSH adatai szerint a szülőképes korú nők több mint fele 30 éves koráig gyermektelen és ez a tendencia nálunk is lassan, de növekszik. Pedig a magyar állam mindent megtesz a utódvállalási kedv növelése érdekében, amire a szeptembertől elérhető 3 százalékos hitellehetőség egy újabb példa a CSOK és a családi adókedvezmények mellett.