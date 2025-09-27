Dísztestületi ülés Cegléden: díjátadók, kitüntetések és ünnepi pillanatok

Szeptember 19-én, pénteken ünnepélyes dísztestületi ülést tartottak Cegléden, ahol elismeréseket adtak át. Az esemény után koszorúzással tisztelegtek Kossuth Lajos emléke előtt. Az ülést dr. Csáky András polgármester nyitotta meg, az ünnepi beszédet pedig Zakar József, a Kossuth Múzeum igazgatója mondta el. A rendezvényen a Ceglédi Szalonzenekar is közreműködött. Az eseményről Cegléd hivatalos közösségi oldalán is beszámoltak.

A dísztestületi ülésen több személyt is elismertek

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Dísztestületi ülés Cegléden: kinevezték a település díszpolgárát

Az ünnepi dísztestületi ülésen Reznák Erzsébet történész, a Kossuth Múzeum nyugalmazott igazgatója vehette át a Cegléd Város Díszpolgára elismerést. Pályafutása során tizenhét kiállítás előkészítésében és rendezésében vett részt, elsősorban fotográfiák, képeslapok és plakátok témakörében, amelyek a múzeumban és a Ceglédi Galériában valósultak meg. Nevéhez fűződik a Kossuth Múzeum 2000-ben megnyílt, ma is látogatható állandó kiállítása is, a „Tükör valék… Dokumentumok Kossuth Lajos életútjából”.

Reznák Erzsébet vette át a Cegléd Város Díszpolgára elismerést

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Az ülésen köszöntötték dr. Kürti György nyugalmazott gimnáziumi igazgatót is, aki nemrég vehette át a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozat kitüntetést. Munkássága során jelentős szerepet játszott Cegléd oktatási és kulturális életének gazdagításában. Alapítványi munkájával, egyesületek létrehozásával és szakmai közösségekben végzett tevékenységével évtizedek óta szolgálja a várost és a helyi közösséget.

Az idei Testvérvárosi Kapcsolatokért kitüntető címet, valamint a Plauen delegációja emlékplakettet Kirmájer Enikő pedagógus, Csíkszereda önkormányzati képviselője kapta. Ennek apropója, hogy idén ünneplik Cegléd és Plauen testvérvárosi kapcsolatának 20. évfordulóját.