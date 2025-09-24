Megrázta a várost a köztiszteletben álló, szeretett háziorvos halála

Gyászba borult Jászkisér. Szeptember 19-én elhunyt Dr. Kolláth Bálint, a város díszpolgára, háziorvosa, aki szakmai tudásával és emberségével szolgálta a betegeket. Halálhírét a jászkiséri önkormányzat tudatta Facebook-oldalán.

– Mély fájdalommal értesítjük Önöket, hogy Dr. Kolláth Bálint településünk nagyra becsült díszpolgára, és sokak által szeretett háziorvosa 2025. szeptember 19-én, 71 éves korában elhunyt. Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük – tudatta a gyászhírt a település közösségi oldala. Dr. Kolláth Bálint temetése szeptember 26-án, pénteken 14 órakor lesz a jászszentandrási temetőben. A poszt alatt sorra érkeztek a kommentek, amelyekben részvétüket fejezték ki a gyászoló családnak a hozzászólók.