GVH

3 órája

Túl rámenős a Duolingo, ezért eljárást indítottak a cég ellen

A túl gyakori és kéretlen üzenetekkel pszichés nyomást gyakorol a Duolingo a felhasználókra. A Gazdasági Versenyhivatal ezért eljárást indított a cég ellen.

Bátori Attila

Bagolyra vadászik a GVH – ezzel a címmel adott ki közleményt a Gazdasági Versenyhivatal, ugyanis versenyfelügyeleti eljárást indítottak a Duolingo Inc. amerikai vállalkozással szemben. Úgy látják, a cég megtéveszti a fogyasztókat és megalapozatlan állításokat tesz, emellett a Duolingo folyamatos pszichés nyomás alá helyezi felhasználóit.

a Duolingo használata
Eljárás indult a Duolingo ellen
Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Mint közleményükben írják, a GVH észlelte, hogy a vállalkozás a „Duolingo – A nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogenjével valószínűsíthetően megalapozatlan piacelsőségi állítást tesz, emellett olyan, vélhetően megtévesztő kijelentéseket is használ, mint hogy „1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet”. A felhasználók által is érzékelt nyomásgyakorlás is szerepel a hivatal közleményében a felsorolt problémák között, mert úgy látják, a gyakori és rendszeres üzenetekkel olyan döntésekre késztethetik a fogyasztókat, melyeket egyébként nem hoznának meg.

@tychapmanofficial All the times @Duolingo has threatened me and made me feel unnearvey #duolingo #bird #funny #viral #fyp ##Meme##MemeCut@@DuolingoUK ♬ original sound - Ty Chapman

És hogy mi vár a Duolingora ezután, hogy folytatódik a vizsgálat?

Azt a beol.hu cikkében elolvashatják.

 

