Túl rámenős a Duolingo, ezért eljárást indítottak a cég ellen

Bagolyra vadászik a GVH – ezzel a címmel adott ki közleményt a Gazdasági Versenyhivatal, ugyanis versenyfelügyeleti eljárást indítottak a Duolingo Inc. amerikai vállalkozással szemben. Úgy látják, a cég megtéveszti a fogyasztókat és megalapozatlan állításokat tesz, emellett a Duolingo folyamatos pszichés nyomás alá helyezi felhasználóit.

Eljárás indult a Duolingo ellen

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Mint közleményükben írják, a GVH észlelte, hogy a vállalkozás a „Duolingo – A nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogenjével valószínűsíthetően megalapozatlan piacelsőségi állítást tesz, emellett olyan, vélhetően megtévesztő kijelentéseket is használ, mint hogy „1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet”. A felhasználók által is érzékelt nyomásgyakorlás is szerepel a hivatal közleményében a felsorolt problémák között, mert úgy látják, a gyakori és rendszeres üzenetekkel olyan döntésekre késztethetik a fogyasztókat, melyeket egyébként nem hoznának meg.

És hogy mi vár a Duolingora ezután, hogy folytatódik a vizsgálat?

