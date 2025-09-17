35 perce
Pénzt és időt spórolhat, sőt, még nyerhet is, ha megteszi ezt az apróságot
Meglehetősen széles a skála manapság a világháló online felületein. Kapcsolatot tartunk, vásárolunk és a szolgáltatásokat veszünk igénybe. Hasznos, hiszen nem kell papírokkal bajlódni, elveszett számlákat keresgélni a befizetési határidő közeledtével. Van, amikor kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, mint például, ha online intézzük az ügyeket, így is fizetünk, miért érkezik mégis papír alapú számla? Utánajártunk, mi a módja az e-számla igénylésnek.
Lehetőség szerint online intézi ügyeit szolnoki olvasónk, aki egy kérdéssel kereste meg hírportálunkat. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban is a világhálót használja, megfigyelte azonban, hogy a szolgáltató ennek ellenére papír alapon is „tartja vele a kapcsolatot”. Mi ennek az oka? Mi a menete az e-számla igénylésnek? Kérdésére választ kértünk.
Olvasónk konkrétan arra keresett választ, hogy ha ő applikáción keresztül diktálja be az óraállást, és online egyenlíti ki a számlát, mégis miért érkezik papír alapú számla a címére?
A témával kapcsolatban a következőkről tájékoztatott a szolgáltató.
Külön kell jelezni, ha nem kell a papír
– Az online diktálás és befizetés nem jelenti automatikusan azt, hogy a számlát is online kapja a fogyasztó. A papír nélküli, azaz elektronikus számlázási módot külön kell igényelni a felhasználó e-mail címének megadásával – mondták el a TRV Zrt. kommunikációs csoportjának illetékesei.
Hozzátették, hogy ezt legkönnyebben a TRV Zrt. weboldalán lehet megtenni.
Az e-számla igénylésével akár nyerhetünk is
A TRV Zrt illetékesei arra is felhívták a figyelmet, hogy akik november 30-ig ezt a környezettudatos megoldást választják, és e-számlára regisztrálnak, nemcsak gyorsan és kényelmesen intézhetik a jövőben díjfizetéssel kapcsolatos ügyeiket, hanem automatikusan részt vesznek nyereményjátékban is, értékes ajándékokért.
Érdemes tehát megszabadítani magunkat a papírok rakosgatásától és egyúttal a környezetünket is megóvni a felesleges terheléstől
– tették hozzá a kommunikációs csoport munkatársai.