Pénzt és időt spórolhat, sőt, még nyerhet is, ha megteszi ezt az apróságot

Lehetőség szerint online intézi ügyeit szolnoki olvasónk, aki egy kérdéssel kereste meg hírportálunkat. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban is a világhálót használja, megfigyelte azonban, hogy a szolgáltató ennek ellenére papír alapon is „tartja vele a kapcsolatot”. Mi ennek az oka? Mi a menete az e-számla igénylésnek? Kérdésére választ kértünk.

Online intézkedik, mégis kap papírszámlát egy fogyasztó a TRV-től. Hogy működik az e-számla igénylés?

Fotó: Illusztráció / Molcsányi Máté (MW archív)

Olvasónk konkrétan arra keresett választ, hogy ha ő applikáción keresztül diktálja be az óraállást, és online egyenlíti ki a számlát, mégis miért érkezik papír alapú számla a címére?

A témával kapcsolatban a következőkről tájékoztatott a szolgáltató.

Külön kell jelezni, ha nem kell a papír

– Az online diktálás és befizetés nem jelenti automatikusan azt, hogy a számlát is online kapja a fogyasztó. A papír nélküli, azaz elektronikus számlázási módot külön kell igényelni a felhasználó e-mail címének megadásával – mondták el a TRV Zrt. kommunikációs csoportjának illetékesei.

Hozzátették, hogy ezt legkönnyebben a TRV Zrt. weboldalán lehet megtenni.

Az e-számla igénylésével akár nyerhetünk is

A TRV Zrt illetékesei arra is felhívták a figyelmet, hogy akik november 30-ig ezt a környezettudatos megoldást választják, és e-számlára regisztrálnak, nemcsak gyorsan és kényelmesen intézhetik a jövőben díjfizetéssel kapcsolatos ügyeiket, hanem automatikusan részt vesznek nyereményjátékban is, értékes ajándékokért.

Érdemes tehát megszabadítani magunkat a papírok rakosgatásától és egyúttal a környezetünket is megóvni a felesleges terheléstől

– tették hozzá a kommunikációs csoport munkatársai.