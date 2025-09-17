szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olvasónk kérdezte, utánajártunk

48 perce

Pénzt és időt spórolhat, sőt, még nyerhet is, ha megteszi ezt az apróságot

Címkék#TRV Zrt#környezetbarát megoldás#papír#e-számla

Meglehetősen széles a skála manapság a világháló online felületein. Kapcsolatot tartunk, vásárolunk és a szolgáltatásokat veszünk igénybe. Hasznos, hiszen nem kell papírokkal bajlódni, elveszett számlákat keresgélni a befizetési határidő közeledtével. Van, amikor kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, mint például, ha online intézzük az ügyeket, így is fizetünk, miért érkezik mégis papír alapú számla? Utánajártunk, mi a módja az e-számla igénylésnek.

Rimóczi Ágnes

Lehetőség szerint online intézi ügyeit szolnoki olvasónk, aki egy kérdéssel kereste meg hírportálunkat. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban is a világhálót használja, megfigyelte azonban, hogy a szolgáltató ennek ellenére papír alapon is „tartja vele a kapcsolatot”. Mi ennek az oka? Mi a menete az e-számla igénylésnek? Kérdésére választ kértünk.

e-számla igénylés
Online intézkedik, mégis kap papírszámlát egy fogyasztó a TRV-től. Hogy működik az e-számla igénylés?
Fotó: Illusztráció / Molcsányi Máté (MW archív)

Olvasónk konkrétan arra keresett választ, hogy ha ő applikáción keresztül diktálja be az óraállást, és online egyenlíti ki a számlát, mégis miért érkezik papír alapú számla a címére? 

A témával kapcsolatban a következőkről tájékoztatott a szolgáltató.

Külön kell jelezni, ha nem kell a papír

– Az online diktálás és befizetés nem jelenti automatikusan azt, hogy a számlát is online kapja a fogyasztó. A papír nélküli, azaz elektronikus számlázási módot külön kell igényelni a felhasználó e-mail címének megadásával – mondták el a TRV Zrt. kommunikációs csoportjának illetékesei.

Hozzátették, hogy ezt legkönnyebben a TRV Zrt. weboldalán lehet megtenni.

Az e-számla igénylésével akár nyerhetünk is

A TRV Zrt illetékesei arra is felhívták a figyelmet, hogy akik november 30-ig ezt a környezettudatos megoldást választják, és e-számlára regisztrálnak, nemcsak gyorsan és kényelmesen intézhetik a jövőben díjfizetéssel kapcsolatos ügyeiket, hanem automatikusan részt vesznek nyereményjátékban is, értékes ajándékokért.

Érdemes tehát megszabadítani magunkat a papírok rakosgatásától és egyúttal a környezetünket is megóvni a felesleges terheléstől

 – tették hozzá a kommunikációs csoport munkatársai.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu