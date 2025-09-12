3 órája
Gazdik figyelem: ellenőrizni fogják, hogy megtette-e
Szolnokon is elérkezett az idő: mutatjuk, hogy hol és mikor vehető fel az ebek kötelező védőoltása és azt is eláruljuk, mekkora büntetésre számíthat az, aki ezt elmulasztja.
Az ebek kötelező védőoltása 2025-ben Szolnokon is időszerűvé vált. Ezért felhívjuk a kutyás gazdák figyelmét, hogy amennyiben négylábú kedvencük még nem kapta meg az idei veszettség elleni oltást, az alábbi helyeken és időpontokban jelenjenek meg és tegyenek eleget jogszabályban rögzített kötelezettségüknek, melynek célja az állatok és az emberek egészségének védelme.
Ebek kötelező védőoltása: helyek és időpontok Szolnok városában:
- 2025.szeptember 13. Szandaszőlősi Általános Iskola 9:00-11:00 óra
- 2025.szeptember 16. Szandaszőlős, kis Tesco parkoló 16:00-17:00 óra
- 2025.szeptember 17. Áchim András u.5. 16:00-18:00 óra
- 2025.szeptember 18. Áchim András u.5. 16:00-18:00 óra
Pótoltás helye és ideje: 2025.október 18. Áchim András u.5. 8:00-11:00 óra
Kérik, hogy a kutyák oltási könyvét minden tulajdonos vigye magával. Az oltás díja az Állatorvosi Kamara által meghatározott 6500 Ft ebenként, amely nem tartalmazza a kötelező féreghajtó árát.
Fontos tudni, hogy az oltás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melynek mértéke a vonatkozó állatvédelmi rendelet alapján 75 000 forinttól 225 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Miért fontos a veszettség elleni oltás?
Bár Magyarországon a veszettség előfordulása rendkívül alacsony, időnként előfordulhatnak fertőzött állatok, főleg az ország keleti részén. Ezért fontos, hogy a kutyák oltása naprakész legyen, hiszen a veszettség egy olyan vírus, ami kezelés nélkül halálos kimenetelű.
A felelős állattartáshoz pedig nem csak az tartozik hozzá, hogy etetjük-itatjuk-sétáltatjuk-szeretgetjük a négylábú kedvenceket, hanem a kötelező oltásokat is biztosítjuk egészségük érdekében. A jászságban több településen is mostanában zajlanak az oltások, érdemes figyelemmel kísérni a dátumokat.
