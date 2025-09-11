szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kutyatulajdonosok figyelem!

4 órája

Jön a kötelező oltás ideje, mutatjuk, mikor és hol lehet beadatni

Címkék#Cibakháza#kutyatartó#eboltás

A gazdáknak most különösen érdemes odafigyelniük a részletekre. Szeptember közepén ismét sor kerül a kötelező eboltásra Cibakházán.

Major Angéla

Szeptemberben ismét kötelező eboltásra hívják a cibakházi kutyatartókat – olvasható a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat hivatalos honlapján. A tájékoztatás szerint minden három hónaposnál idősebb eb oltása, és minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrochippel történő megjelölése kötelező. Aki lemarad az első időpontokról, annak pótoltásra is lesz lehetősége. 

Eboltásra kerül sor Cibakházán
A tulajdonos kérésére az eboltás az állat tartási helyén is elvégezhető
Fotó: Mészáros János Archív / Forrás:  Illusztráció

Eboltási időpontok, helyszínek, díjak

Mázsaháznál:

  • szeptember 16. (kedd): 10–11 óra és 15–16 óra között
  • szeptember 17. (szerda): 10–11 óra között

Pótoltás a polgármesteri hivatal udvarán

  • szeptember 20. (szombat): 9–11 óra

Az oltás díja 6.500 Ft kutyánként, a féregtelenítő tabletta ára 200 Ft/db.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu