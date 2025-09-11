Jön a kötelező oltás ideje, mutatjuk, mikor és hol lehet beadatni

Szeptemberben ismét kötelező eboltásra hívják a cibakházi kutyatartókat – olvasható a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat hivatalos honlapján. A tájékoztatás szerint minden három hónaposnál idősebb eb oltása, és minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrochippel történő megjelölése kötelező. Aki lemarad az első időpontokról, annak pótoltásra is lesz lehetősége.

A tulajdonos kérésére az eboltás az állat tartási helyén is elvégezhető

Fotó: Mészáros János Archív / Forrás: Illusztráció

Eboltási időpontok, helyszínek, díjak

Mázsaháznál:

szeptember 16. (kedd): 10–11 óra és 15–16 óra között

szeptember 17. (szerda): 10–11 óra között

Pótoltás a polgármesteri hivatal udvarán

szeptember 20. (szombat): 9–11 óra

Az oltás díja 6.500 Ft kutyánként, a féregtelenítő tabletta ára 200 Ft/db.