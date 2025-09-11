Kutyatulajdonosok figyelem!
1 órája
Jön a kötelező oltás ideje, mutatjuk, mikor és hol lehet beadatni
A gazdáknak most különösen érdemes odafigyelniük a részletekre. Szeptember közepén ismét sor kerül a kötelező eboltásra Cibakházán.
Szeptemberben ismét kötelező eboltásra hívják a cibakházi kutyatartókat – olvasható a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat hivatalos honlapján. A tájékoztatás szerint minden három hónaposnál idősebb eb oltása, és minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrochippel történő megjelölése kötelező. Aki lemarad az első időpontokról, annak pótoltásra is lesz lehetősége.
Eboltási időpontok, helyszínek, díjak
Mázsaháznál:
- szeptember 16. (kedd): 10–11 óra és 15–16 óra között
- szeptember 17. (szerda): 10–11 óra között
Pótoltás a polgármesteri hivatal udvarán
- szeptember 20. (szombat): 9–11 óra
Az oltás díja 6.500 Ft kutyánként, a féregtelenítő tabletta ára 200 Ft/db.
