Gazdik, figyelem!

1 órája

Október végéig kötelező az ebösszeírás Martfűn, bírság járhat a mulasztásért

Címkék#állatvédelem#ebösszeírás#Martfű

Sokba kerülhet, ha a gazdák nem figyelnek időben a határidőre. Martfűn megkezdődött az ebösszeírás, amely minden kutyatartót érint.

Major Angéla

Ha van kutya a háznál, most nem elég megsimogatni és levinni sétálni, adatlapot is kell róla kitölteni. Martfűn elindult a 2025-ös ebösszeírás, ami minden gazdát érint. A dolog komoly, aki nem adja le időben az adatokat, akár 30 ezer forintos bírságot is kaphat.

Október 31–ig kötelező ebösszeírás Martfűn
Október 31–ig kötelező ebösszeírás Martfűn
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Kötelező az ebösszeírás

Az önkormányzat háromévente egyszer frissíti a kutyás nyilvántartást az állatvédelem, a veszettség elleni oltások ellenőrzése és az ebrendészet miatt. 

Az ebösszeíró adatlap leadásának végső határideje 2025. október 31.

Az ebösszeíró adatlapot október végéig kell kitölteni. Ehhez a kutya oltási könyve is kelleni fog. Az űrlap megtalálható a martfu.hu oldalon, vagy kérhető a Polgármesteri Hivatal portáján.

Leadási lehetőségek:

  • személyesen a Martfű Polgármesteri Hivatal portáján történő leadása,
  • postai úton (5435 Martfű, Szent István tér 1.) történő megküldése,
  • vagy e-mailben, a [email protected] címre történő megküldése.

Az elhullott kutyákat is nyilvántartják

Ha valakinek a kutyája elpusztult, azt is be kell jelenteni az elhullt eb adatlapjának kitöltésével. Ez is elérhető a város honlapján. A jövőben pedig minden változást jelezni kell: költözést, új szaporulatot, vagy ha a kutya időközben elhullik.

Chip nélkül nincs mese

Még egy fontos szabály: 2013 óta minden 4 hónaposnál idősebb kutyának kötelező a mikrochip. Ha valaki ezt eddig elmulasztotta, állatorvosnál kell pótolni. Ennek hiánya szintén bírságot von maga után. Az ebösszeírás minden martfűi gazdát érint. A célja, hogy naprakész legyen a nyilvántartás, biztonságban legyenek az állatok, és szükség esetén gyorsan tudjon intézkedni az önkormányzat.

 

