1 órája
Október végéig kötelező az ebösszeírás Martfűn, bírság járhat a mulasztásért
Sokba kerülhet, ha a gazdák nem figyelnek időben a határidőre. Martfűn megkezdődött az ebösszeírás, amely minden kutyatartót érint.
Ha van kutya a háznál, most nem elég megsimogatni és levinni sétálni, adatlapot is kell róla kitölteni. Martfűn elindult a 2025-ös ebösszeírás, ami minden gazdát érint. A dolog komoly, aki nem adja le időben az adatokat, akár 30 ezer forintos bírságot is kaphat.
Kötelező az ebösszeírás
Az önkormányzat háromévente egyszer frissíti a kutyás nyilvántartást az állatvédelem, a veszettség elleni oltások ellenőrzése és az ebrendészet miatt.
Az ebösszeíró adatlap leadásának végső határideje 2025. október 31.
Az ebösszeíró adatlapot október végéig kell kitölteni. Ehhez a kutya oltási könyve is kelleni fog. Az űrlap megtalálható a martfu.hu oldalon, vagy kérhető a Polgármesteri Hivatal portáján.
Leadási lehetőségek:
- személyesen a Martfű Polgármesteri Hivatal portáján történő leadása,
- postai úton (5435 Martfű, Szent István tér 1.) történő megküldése,
- vagy e-mailben, a [email protected] címre történő megküldése.
Az elhullott kutyákat is nyilvántartják
Ha valakinek a kutyája elpusztult, azt is be kell jelenteni az elhullt eb adatlapjának kitöltésével. Ez is elérhető a város honlapján. A jövőben pedig minden változást jelezni kell: költözést, új szaporulatot, vagy ha a kutya időközben elhullik.
Chip nélkül nincs mese
Még egy fontos szabály: 2013 óta minden 4 hónaposnál idősebb kutyának kötelező a mikrochip. Ha valaki ezt eddig elmulasztotta, állatorvosnál kell pótolni. Ennek hiánya szintén bírságot von maga után. Az ebösszeírás minden martfűi gazdát érint. A célja, hogy naprakész legyen a nyilvántartás, biztonságban legyenek az állatok, és szükség esetén gyorsan tudjon intézkedni az önkormányzat.
