szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ritka ultrahang

3 órája

Az egészségügyi központ már megújult, most összefogással szereznék be a csecsemők vizsgálatához szükséges készüléket

Címkék#Sívó-kúria#támogatás#épület

Hétfőn ismét kitárta kapuit az egykori Sívó-kúria. Épülete Egészségmegőrző Központként áll ezentúl az abonyiak rendelkezésére. A fejlesztéssel nemcsak örökségét őrzi meg a város, de egy új lehetőséget is biztosít a lakosok számára.

Nyitrai Fanni

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága bruttó 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított Abony önkormányzatának az „Egészségügyi alap és szakellátás infrastrukturális fejlesztése Abonyban” című projekt megvalósításához. Így az Egészségmegőrző Központ épülete amellett, hogy megújulhatott, korszerű orvostechnikai berendezésekkel is gazdagodott.

Egészségmegőrző Központ Abonyban
Az Egészségmegőrző Központ Abonyban, amely az egykori Sívó-kúriában nyitotta meg kapuit hétfőtől
Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

A projekt célja a műemlékvédelem alatt álló épület állagának megőrzése, valamint az egykori kúriában működő egészségügyi szolgáltató által nyújtott járóbeteg-szakellátás és alapellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése. A megvalósítással lehetőség nyílt a járóbeteg-szakellátás további erősítésére.

Megnyitott az Egészségmegőrző Központ Abonyban

Abony város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint, a támogatási összegből a városvezetés az eszközbeszerzést, és a volt Sívó-kúria épületének rekonstrukciós munkálatait hajtotta végre. A bruttó 400 millió forintos támogatásból az épületfelújítási munkálatok mintegy 214 millió forintot tettek ki. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott cég a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően fejezte be a fejlesztést, így a műszaki átadás-átvételi eljárás június végén zajlott. Ezt követően az orvostechnológiai és az informatikai eszközök is elfoglalhatták méltó helyüket az új központban.

A tervek szerint a következő évben indulhat a portikusz hiányzó műkőbeton korlátjának pótlása, valamint megtörténik az oszlopos tornác és a terasz burkolatcseréjére is.

Sívó-kúria, Abony
A Sívó-kúria belső terének egy részlete
Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

– Dicséret és köszönet illeti Abony város polgármesteri hivatalát és a polgármester urat, amiért a Dr. Kostyán Andor Egészségügyi Rendelőintézet mellett egy újabb, korszerű egészségügyi intézményt biztosítottak az abonyiak számára... – fogalmazta meg egy helybéli az álláspontját. 

Új külső, korszerű ellátás

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, az újonnan beszerzett orvosi eszközök között külön figyelmet érdemel a SAMSUNG MEDISON V5 ultrahang-diagnosztikai készülék, amelyből a forgalmazó szerint mindössze tíz darab található Magyarországon. Az ultrahangkészülék vizsgálófejei bővíthetők, ezért az orvosokkal egyeztetve a városvezetés árajánlatot kért egy olyan kiegészítő fejre is, amely a csecsemő- és gyermekgyógyászatban használható.

csecsemő ultrahang, Abony
A ritka ultrahang-diagnosztikai készülék
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

A mintegy 3 millió forint értékű eszköz beszerzését célul tűzte ki a település, és lakossági összefogással szeretnék megvásárolni. Már több orvos és szervezet, vállalkozó és civil is a nemes ügy mellé állt. A Városunk fejlődéséért Egyesület tagjai, önkormányzati képviselői összesen 600 ezer forintos adományt biztosítanak a sikeres beszerzéshez. A kezdeményezést támogatja dr. Tóth Katalin és dr. Imreh Zsuzsanna csecsemő- és gyermekorvos, valamint dr. Farkas János házi gyermekorvos is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu