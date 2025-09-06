Az egészségügyi központ már megújult, most összefogással szereznék be a csecsemők vizsgálatához szükséges készüléket

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága bruttó 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított Abony önkormányzatának az „Egészségügyi alap és szakellátás infrastrukturális fejlesztése Abonyban” című projekt megvalósításához. Így az Egészségmegőrző Központ épülete amellett, hogy megújulhatott, korszerű orvostechnikai berendezésekkel is gazdagodott.

Az Egészségmegőrző Központ Abonyban, amely az egykori Sívó-kúriában nyitotta meg kapuit hétfőtől

Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

A projekt célja a műemlékvédelem alatt álló épület állagának megőrzése, valamint az egykori kúriában működő egészségügyi szolgáltató által nyújtott járóbeteg-szakellátás és alapellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése. A megvalósítással lehetőség nyílt a járóbeteg-szakellátás további erősítésére.

Megnyitott az Egészségmegőrző Központ Abonyban

Abony város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint, a támogatási összegből a városvezetés az eszközbeszerzést, és a volt Sívó-kúria épületének rekonstrukciós munkálatait hajtotta végre. A bruttó 400 millió forintos támogatásból az épületfelújítási munkálatok mintegy 214 millió forintot tettek ki. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott cég a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően fejezte be a fejlesztést, így a műszaki átadás-átvételi eljárás június végén zajlott. Ezt követően az orvostechnológiai és az informatikai eszközök is elfoglalhatták méltó helyüket az új központban.

A tervek szerint a következő évben indulhat a portikusz hiányzó műkőbeton korlátjának pótlása, valamint megtörténik az oszlopos tornác és a terasz burkolatcseréjére is.

A Sívó-kúria belső terének egy részlete

Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

– Dicséret és köszönet illeti Abony város polgármesteri hivatalát és a polgármester urat, amiért a Dr. Kostyán Andor Egészségügyi Rendelőintézet mellett egy újabb, korszerű egészségügyi intézményt biztosítottak az abonyiak számára... – fogalmazta meg egy helybéli az álláspontját.

Új külső, korszerű ellátás

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, az újonnan beszerzett orvosi eszközök között külön figyelmet érdemel a SAMSUNG MEDISON V5 ultrahang-diagnosztikai készülék, amelyből a forgalmazó szerint mindössze tíz darab található Magyarországon. Az ultrahangkészülék vizsgálófejei bővíthetők, ezért az orvosokkal egyeztetve a városvezetés árajánlatot kért egy olyan kiegészítő fejre is, amely a csecsemő- és gyermekgyógyászatban használható.