3 órája
Azt hitted, mindent tudsz az e-cigikről? Mutatunk valami olyat, ami lehet, elkerülte a figyelmedet!
Eldobható eszközeink egyre nagyobb problémát jelentenek, amikor elérkezik a végük. Az elektromos cigaretta hulladékkezelése nem olyan egyszerű, mint ahogy elsőre tűnik.
Az eldobható elektromos cigaretta, mint az ELF BAR és PCO környezetre gyakorolt hatása egyre komolyabb problémát okoz. Azok, akik szeretnének megszabadulni a kifogyott vagy lemerült készülékeiktől, könnyen pórul járhatnak, ha nem megfelelően kezelik, ugyanis veszélyes hulladéknak számít, mivel akkumulátort és elektronikai alkatrészeket tartalmaznak. Ezeket nem lehet a hagyományos szemétbe dobni, mivel környezetkárosítóak.
Az elektromos cigaretta megfelelő kezelése
A legnagyobb veszélyt az eldobható e-cigik akkumulátorai jelentik, amelyek lítiumot tartalmaznak. Ha az ilyen eszközöket nem a megfelelő módon kezeljük, azok tűzveszélyesek és rendkívül környezetkárosítóak is lehetnek.
Hová helyezhetjük el az elhasznált e-cigarettákat? Hírportálunk megkérdezte a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-t. Az eldobható cigaretta eltakarítása kapcsán Molnár Lajos sajtóreferens elmondta, a legfontosabb tudnivalókat.
- Elektronikai hulladékudvarok
A legtöbb településen megtalálhatóak a hulladékudvarok, amelyekben ingyenesen leadhatjuk a kis elektronikai eszközeinket, így az e cigarettákat is. Az elektronikai hulladékgyűjtő pontok biztonságos helyszínt biztosítanak a régi készülékek leadására, és biztosítják, hogy azok megfelelő módon hasznosítsák újra.
- Nagyobb elektronikai áruházak
Ha nem találunk közvetlenül hulladékudvart, nagyobb elektronikai áruházak, mint a MediaMarkt, Euronics, vagy az Auchan is lehetőséget biztosítanak az ilyen eszközök leadására.