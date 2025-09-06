Azt hitted, mindent tudsz az e-cigikről? Mutatunk valami olyat, ami lehet, elkerülte a figyelmedet!

Az eldobható elektromos cigaretta, mint az ELF BAR és PCO környezetre gyakorolt hatása egyre komolyabb problémát okoz. Azok, akik szeretnének megszabadulni a kifogyott vagy lemerült készülékeiktől, könnyen pórul járhatnak, ha nem megfelelően kezelik, ugyanis veszélyes hulladéknak számít, mivel akkumulátort és elektronikai alkatrészeket tartalmaznak. Ezeket nem lehet a hagyományos szemétbe dobni, mivel környezetkárosítóak.

Az elektromos cigaretta, ELF BAR, PCO, pod jellegű eldobható készülékek, amik kifogytak vagy lemerültek, veszélyes hukkadéknak minősülnek, ezért nem szabad a sima kukába dobni

Fotó: Beküldött

Az elektromos cigaretta megfelelő kezelése

A legnagyobb veszélyt az eldobható e-cigik akkumulátorai jelentik, amelyek lítiumot tartalmaznak. Ha az ilyen eszközöket nem a megfelelő módon kezeljük, azok tűzveszélyesek és rendkívül környezetkárosítóak is lehetnek.

Hová helyezhetjük el az elhasznált e-cigarettákat? Hírportálunk megkérdezte a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-t. Az eldobható cigaretta eltakarítása kapcsán Molnár Lajos sajtóreferens elmondta, a legfontosabb tudnivalókat.

Elektronikai hulladékudvarok

A legtöbb településen megtalálhatóak a hulladékudvarok, amelyekben ingyenesen leadhatjuk a kis elektronikai eszközeinket, így az e cigarettákat is. Az elektronikai hulladékgyűjtő pontok biztonságos helyszínt biztosítanak a régi készülékek leadására, és biztosítják, hogy azok megfelelő módon hasznosítsák újra.

Nagyobb elektronikai áruházak

Ha nem találunk közvetlenül hulladékudvart, nagyobb elektronikai áruházak, mint a MediaMarkt, Euronics, vagy az Auchan is lehetőséget biztosítanak az ilyen eszközök leadására.