A szakértő elárulta, hogyan lehet megelőzni a rollerlopást
Az e-rollerek praktikus és egyre népszerűbb közlekedési eszközök, azonban megfelelő odafigyelés és védelem hiányában sajnos könnyen lábuk kélhet. Így történt ez Abonyban is, ahol egy kislány elektromos rollerét lopták el. Az eset végül örömteli fordulatot vett, ugyanakkor a hazai importőr néhány hasznos tanáccsal is szolgált a hasonló esetek elkerülése érdekében.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk rollerlopás történt Abonyban: a tolvaj egy NAVEE márkájú rollert vitt el, melyre a család hosszú időn keresztül gyűjtögetett. Születésnapi ajándéknak szánták kislányuknak. Jól mutatja a média erejét, hogy a segítség szinte azonnal megérkezett. A Szoljon.hu cikkére reagálva a NAVEE hazai forgalmazója, a NOBILIS Hungary Kft. egy vadonatúj elektromos rollert ajánlott fel a gyermeknek. A történtek nyomán a cég több hasznos funkcióra és biztonsági lehetőségre is felhívta a figyelmet, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló esetek.
Új elektromos rollert ajánlottak fel Csengének
Múlt hét pénteken Karancsiné Szecsei Veronika vezető szerkesztő átadta a felajánlott elektromos rollert Ilyés Csengének, akinek szemében az őszinte örömöt láthattuk, miután megpillantotta új járművét. Édesanyja, Noémi elárulta, hogy a korábban ellopott roller teljesen ugyanolyan volt, mint amit a NOBILIS Hungary Kft. felajánlott a kislánya számára.
– Nagyon szomorú voltam, amikor ellopták a rolleremet, hiszen minden nap azzal mentem iskolába, és otthon is sokat játszottam vele az utcánkban. Most nagyon boldog vagyok, hogy újra van rollerem, amivel iskolába járhatok – mondta az átadást követően Csenge.
Az elektromos roller lezárása: lopás elleni védelem a NAVEE eszközökben
A NOBILIS Hungary Kft. szerint, ha biztonságban szeretnénk tudni rollerünket, akkor azt több módon is megtehetjük. Számkódos zárral gyorsan és egyszerűen, a kerékpárokhoz hasonlóan védhetjük készülékünket. Már létezik a járművekhez kialakított rollerzár is, amely a legjobb megoldás lehet a lopások ellen.
A NAVEE emellett szoftveresen is gondoskodik védelemről. A márka elektromos roller applikációjában elektronikusan is le lehet zárni a rollert, amely a feloldásig működésképtelenné válik. A rendszer aktiválja a fékeket, a riasztó pedig hangokkal figyelmezteti a környezetünket, ha megpróbálják eltolni. Ennek köszönhetően még akkor sem lehet elhajtani az eszközzel, ha esetleg levágják vagy feltörik a zárat. A magasabb árkategóriás készülékek ráadásul AppleFindMy támogatással is rendelkeznek, így mindig tudjuk, merre jár a rollerünk.
A saját biztonságunk az első
A márka hazai forgalmazója külön megjegyezte, hogy nem csak az e-roller, de a saját biztonságunk is kiemelten fontos. Kellő körültekintés hiányában veszélyeztetjük mind a saját, mind pedig a többi közlekedő épségét, ezért a felelősségteljes közlekedés az első. A NAVEE emellett a fejlett belső rendszerének köszönhetően hibakóddal jelzi az esetleges problémákat.
A forgalmazó szerint a rendszeres karbantartás és a műszaki állapot fenntartása kulcs a biztonságos közlekedéshez: rendszeresen ellenőrizzük a kerekeket, húzzuk meg a csavarokat, és figyeljünk a rollerünk általános állapotára.
