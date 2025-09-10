A szakértő elárulta, hogyan lehet megelőzni a rollerlopást 

Ahogyan arról korábban beszámoltunk rollerlopás történt Abonyban: a tolvaj egy NAVEE márkájú rollert vitt el, melyre a család hosszú időn keresztül gyűjtögetett. Születésnapi ajándéknak szánták kislányuknak. Jól mutatja a média erejét, hogy a segítség szinte azonnal megérkezett. A Szoljon.hu cikkére reagálva a NAVEE hazai forgalmazója, a NOBILIS Hungary Kft. egy vadonatúj elektromos rollert ajánlott fel a gyermeknek. A történtek nyomán a cég több hasznos funkcióra és biztonsági lehetőségre is felhívta a figyelmet, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló esetek.

Csenge azóta már újra egy NAVEE elektromos roller boldog tulajdonosa, a NOBILIS Hungary Kft. felajánlásának köszönhetően

Fotó: Mészáros János

Új elektromos rollert ajánlottak fel Csengének

Múlt hét pénteken Karancsiné Szecsei Veronika vezető szerkesztő átadta a felajánlott elektromos rollert Ilyés Csengének, akinek szemében az őszinte örömöt láthattuk, miután megpillantotta új járművét. Édesanyja, Noémi elárulta, hogy a korábban ellopott roller teljesen ugyanolyan volt, mint amit a NOBILIS Hungary Kft. felajánlott a kislánya számára.

– Nagyon szomorú voltam, amikor ellopták a rolleremet, hiszen minden nap azzal mentem iskolába, és otthon is sokat játszottam vele az utcánkban. Most nagyon boldog vagyok, hogy újra van rollerem, amivel iskolába járhatok – mondta az átadást követően Csenge.