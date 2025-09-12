Sokan nem tudják, de ezeket a szabályokat már most is be kell(ene) tartaniuk az e-rollereseknek

Az e-rollerek gyors térhódítása komoly kihívás elé állította a közlekedést. A szabályozás sokáig nem tudott lépést tartani az elterjedésükkel, ami káoszt és balesetveszélyes helyzeteket eredményezett az utakon. Ezen változtatna az új KRESZ-módosítás, amelyről a NOBILIS Hungary Kft. – a NAVEE eszközök hazai importőre – adott tájékoztatást hírportálunknak. Íme az elektromos roller szabályok!

Az elektromos roller szabályok több balesetet is megakadályozhatnak

Elektromos roller szabályok: jelenleg is több szempontot kell figyelembe venni

A cég tájékoztatása alapján, az elmúlt időszakban sajnos rossz hírnévre tettek szert az e-rollerek, és használóik. Rengeteg szabálytalanság, veszélyes manőver, sőt még baleset is bosszantja a többi közlekedőt, ami főként a szabályozás hiányából ered. Bár a jelenlegi KRESZ még nem kezeli külön járműkategóriaként az elektromos rollereket, használatukra így is vonatkoznak bizonyos jogszabályi előírások, melyeket fontos betartani.

Mivel a probléma egyre gyakrabban jelentkezik, a jogszabályok is próbálnak alkalmazkodni az e-rollerek terjedéséhez. A legutóbbi módosítás már lefektette az alapvető kereteket, a készülő új KRESZ pedig további szigorításokat fog bevezetni.

Jelenleg a kerékpáros közlekedési szabályok érvényesek rájuk, így például:

tilos járdán használni;

a zebrán is csak áttolni lehet.

A jövő évben várhatóan szigorúbb szabályok lépnek érvénybe

A NOBILIS Hungary Kft. elmondta, hogy a 2026-ban életbe lépő új KRESZ a tervezet szerint külön kategóriába sorolja majd a kisebb és nagyobb teljesítményű elektromos rollereket. A kisebb teljesítményű, maximum 25 kilométer/órás sebességre képes eszközöket is csak 12 év felett lehet használni, 13 éves korig pedig kötelező lesz a bukósisak viselése.

Járdán 10, kerékpárúton pedig 20 kilométer/órás lehet a megengedett legnagyobb sebesség. Az erősebb, 45 kilométer/órás sebességre képes típusok 14 éves kor felett engedélyezettek, és a segédmotorokra érvényes szabályok fognak vonatkozni rájuk. Ezek csak úttesten vagy lakott területen kívüli kerékpárúton használhatók majd, kötelező felelősségbiztosítás mellett.

Kiemelték: a tervezet még nem végleges, így ezek a szabályozások változhatnak.

Rollerezés okosan és biztonságosan

A hazai disztribútor tanácsai:

Bár az előírások szerint csak 25 kilométer/óra feletti sebesség esetén kötelező a bukósisak viselése, legjobb, ha minden esetben használunk védőfelszerelést. Ez a sisak mellett a könyök- és térdvédőt is jelenti, hiszen így jelentősen csökken a sérülések súlyossága, ha megtörtént a baj.

A sebességet mindig az útviszonyoknak és a forgalmi helyzetnek megfelelően válasszuk meg, ahogy azt autóval is tennénk. A biztonságos közlekedés érdekében csengő és megfelelő kivilágítás, rossz látási viszonyok között pedig fényvisszaverő ruházat is ajánlott.

Gyakran jelent még problémát az elektromos - főként közösségi - rollerek leparkolása, ami sokszor bosszantja a járókelőket. Fontos, hogy ne akadályozza se a gyalogos, se a járműforgalmat, illetve ne legyen fekvő vagy instabil helyzetben, mert ez szintén balesetveszélyes lehet.

A biztonságos használat érdekében ezeknek a járműveknek is rendszeres karbantartásra van szükségük, ami az élettartamukat is meghosszabbítja. Ellenőrizni kell az akkumulátor töltöttségét, a fékek működését, a kerekek állapotát és nyomását, valamint a világítás működését. A csavarokat időnként meg kell húzni, szükség esetén pedig cserélni a kopott alkatrészeket. Magyarországon a NAVEE márka például egyedülálló módon hazai garanciával és szervizháttérrel rendelkezik, így hivatalos partnerrel végeztethetik a javítást és a karbantartást.