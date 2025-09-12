4 órája
Sokan nem tudják, de ezeket a szabályokat már most is be kell(ene) tartaniuk az e-rollereseknek
Jövő évtől komoly szigorítások lépnek érvénybe az elektromos rollereket érintően. Sokan azonban nem tudják, hogy már jelenleg is vonatkoznak rájuk bizonyos közlekedési szabályok, melyekkel rengeteg baleset lenne megelőzhető. Mutatjuk azokat az elektromos roller szabályokat, amiket kötelező betartani!
Az e-rollerek gyors térhódítása komoly kihívás elé állította a közlekedést. A szabályozás sokáig nem tudott lépést tartani az elterjedésükkel, ami káoszt és balesetveszélyes helyzeteket eredményezett az utakon. Ezen változtatna az új KRESZ-módosítás, amelyről a NOBILIS Hungary Kft. – a NAVEE eszközök hazai importőre – adott tájékoztatást hírportálunknak. Íme az elektromos roller szabályok!
Elektromos roller szabályok: jelenleg is több szempontot kell figyelembe venni
A cég tájékoztatása alapján, az elmúlt időszakban sajnos rossz hírnévre tettek szert az e-rollerek, és használóik. Rengeteg szabálytalanság, veszélyes manőver, sőt még baleset is bosszantja a többi közlekedőt, ami főként a szabályozás hiányából ered. Bár a jelenlegi KRESZ még nem kezeli külön járműkategóriaként az elektromos rollereket, használatukra így is vonatkoznak bizonyos jogszabályi előírások, melyeket fontos betartani.
Mivel a probléma egyre gyakrabban jelentkezik, a jogszabályok is próbálnak alkalmazkodni az e-rollerek terjedéséhez. A legutóbbi módosítás már lefektette az alapvető kereteket, a készülő új KRESZ pedig további szigorításokat fog bevezetni.
Jelenleg a kerékpáros közlekedési szabályok érvényesek rájuk, így például:
- tilos járdán használni;
- a zebrán is csak áttolni lehet.
A jövő évben várhatóan szigorúbb szabályok lépnek érvénybe
A NOBILIS Hungary Kft. elmondta, hogy a 2026-ban életbe lépő új KRESZ a tervezet szerint külön kategóriába sorolja majd a kisebb és nagyobb teljesítményű elektromos rollereket. A kisebb teljesítményű, maximum 25 kilométer/órás sebességre képes eszközöket is csak 12 év felett lehet használni, 13 éves korig pedig kötelező lesz a bukósisak viselése.
Járdán 10, kerékpárúton pedig 20 kilométer/órás lehet a megengedett legnagyobb sebesség. Az erősebb, 45 kilométer/órás sebességre képes típusok 14 éves kor felett engedélyezettek, és a segédmotorokra érvényes szabályok fognak vonatkozni rájuk. Ezek csak úttesten vagy lakott területen kívüli kerékpárúton használhatók majd, kötelező felelősségbiztosítás mellett.
Kiemelték: a tervezet még nem végleges, így ezek a szabályozások változhatnak.
Rollerezés okosan és biztonságosan
A hazai disztribútor tanácsai:
- Bár az előírások szerint csak 25 kilométer/óra feletti sebesség esetén kötelező a bukósisak viselése, legjobb, ha minden esetben használunk védőfelszerelést. Ez a sisak mellett a könyök- és térdvédőt is jelenti, hiszen így jelentősen csökken a sérülések súlyossága, ha megtörtént a baj.
- A sebességet mindig az útviszonyoknak és a forgalmi helyzetnek megfelelően válasszuk meg, ahogy azt autóval is tennénk. A biztonságos közlekedés érdekében csengő és megfelelő kivilágítás, rossz látási viszonyok között pedig fényvisszaverő ruházat is ajánlott.
- Gyakran jelent még problémát az elektromos - főként közösségi - rollerek leparkolása, ami sokszor bosszantja a járókelőket. Fontos, hogy ne akadályozza se a gyalogos, se a járműforgalmat, illetve ne legyen fekvő vagy instabil helyzetben, mert ez szintén balesetveszélyes lehet.
- A biztonságos használat érdekében ezeknek a járműveknek is rendszeres karbantartásra van szükségük, ami az élettartamukat is meghosszabbítja. Ellenőrizni kell az akkumulátor töltöttségét, a fékek működését, a kerekek állapotát és nyomását, valamint a világítás működését. A csavarokat időnként meg kell húzni, szükség esetén pedig cserélni a kopott alkatrészeket. Magyarországon a NAVEE márka például egyedülálló módon hazai garanciával és szervizháttérrel rendelkezik, így hivatalos partnerrel végeztethetik a javítást és a karbantartást.
Hozzátették: a KRESZ ismerete elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez. Ha a szabályokat betartjuk, a közlekedésben résztvevőkre kellően odafigyelünk, és felelősen használjuk az elektromos rollerünket, akkor egy környezettudatos, biztonságos és olcsó megoldást kapunk, amely számos ember életét könnyíti meg a mindennapokban.
