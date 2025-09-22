1 órája
Egy ügyvéd figyelmeztet: erről minden elektromos rolleresnek tudnia kell!
Videóüzenetben figyelmeztette az ügyvéd az elektromos rollerrel közlekedőket: komoly jogi következménye lehet, ha a száguldozásból baleset kerekedik! Az elektromos rollerek szabályozása még mindig nincs kőbe vésve, de az alapokat már letették, és ezt mindenkinek tudnia kell!
Komoly üzenetet osztott meg közösségi oldalán egy orosházi ügyvéd, mely az ország minden szegletében megszívlelendő. Az elektromos rollerek szabályozása állandó téma, és bár sok minden nincs még jogszabályban rögzítve, a videóban elhangzottakat érdemes komolyan venni!
Elektromos rollerek – fontos tudnivalót osztott meg az ügyvéd
A rövid videóüzenet nem kertel, nem bonyolít, csak a legfontosabb tudnivalót adja át:
Ha 13 évesen elektromos rollerrel az úton száguldasz, és baj történik, nem csak szabályt szegsz, hanem komoly jogi következménye lehet. A nagy teljesítményű roller segédmotornak számít. Kell hozzá jogosítvány, bukósisak, és minimum 14 éves kor. Ezek nélkül közlekedni tilos! És ha utána még a rendőrséget is félrevezeted, az már bűncselekmény. Ne kockáztass, se az életedet, se a jövődet, és ne hozd bajba a családodat sem.
Nagy teljesítményű elektromos rollernek számít – és ezáltal segédmotoros kerékpárnak minősül – minden olyan e-roller, mely az alap városi, 250–350 wattos, maximum 20–25 kilométer/óra sebességű rollereknél jóval erősebbek.
Vagyis, ami ennél gyorsabban tud menni, ennél nagyobb a teljesítménye arra:
- 14. életév betöltése kötelező;
- jogosítvány kötelező;
- bukósisak kötelező.
Az elektromos rollerek körüli mizéria hónapok óta gyűrűzik: az ugrásszerűen megnövekedett balesetek száma miatt sürgősen szükség volna egy átfogó és egyértelmű szabályozásra. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is rengeteg rolleres baleset történt az elmúlt hónapokban, köztük több súlyos is. Áprilisban például mentőhelikopter érkezett a szolnoki belvárosba azért a fiatal fiúért, aki egy fának ütközött a Szapáry úton.
A tervezet már megvan, de még sok a vita és hivatalosan nincs minden részlet kidolgozva. Így aztán még mindig sokan közlekednek nagy teljesítményű e-rollerrel 14 éves kor alatt, vagy éppen bukósisak nélkül abban a hitben, hogy a rendőr úgysem fogja megbüntetni őket. Ami többnyire így is van, hiszen megállítani nem fogja: de egy budapesti eset tanulsága szerint, ha beüt a krach, borul a roller és repül róla a rolleres is, akkor bizony intézkedés is történik, és büntetés is kinézhet.
Ám ha már az ügyvéd is elmondja, akkor nyugodtan tekinthetjük alapszabálynak a fentieket, és a jövőben ennek tudatában engedjük a gyereket elektromos rollerre pattanni!
