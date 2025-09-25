Zártkertek közelében áll egy meg nem oldott rejtély – galériával

Törökszentmiklós határában, a zártkertek közelében áll ez az autó a 46-os főútvonal szélén. Feltűnt, hogy betörték a hátsó szélvédőjét és az egyik lámpáját. Közelebbről szemügyre véve már látszik, hogy eltűntek apróbb díszítő elemek is róla. Az autó jobb oldalánál már derékig érő magasságú a fű és az első ülésen egy műanyag kesztyű is hever. Az út menti árokban szétszórt flakonok találhatók. Az elhagyott autó Törökszentmiklós határában napról napra rosszabbul fest.

Az elhagyott autó Törökszentmiklós határában látszólag senkinek sem hiányzik

Fotó: Mészáros János

Az elhagyott autó Törökszentmiklós határában nem egyedi eset

Nem ez az első eset a megyében, hogy magára hagyott autóra bukkantunk. Augusztusban a 32-es főút zagyvarékasi körforgalmánál írtunk egy fehér kocsiról, amely egy baleset után maradt a helyszínen. Akkoriban igazi látványossággá vált: naponta többen megálltak lefotózni, sőt, akadtak, akik az ajtókat és a motorháztetőt is kinyitották.

A zagyvarékasi autó igazi látványosság volt

Fotó: Fotó: Mészáros János/archív

Tavaly novemberben pedig a 3224-es út mentén, Nagykörű felé, a gátoldal tövében találtunk egy kék Rover 600-ast. A rendszámtábláját már leszerelték, de az alváz- és motorszám alapján a tulajdonosa beazonosítható volt. A kocsi hónapokig mozdulatlanul állt a hullámtérben.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Korábban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya kérdésünkre megerősítette: a közterületen hagyott, balesetben érintett vagy műszaki hibás jármű elszállíttatása elsősorban a tulajdonos kötelessége. Különösen igaz ez, ha forgalmi akadályt képez, vagy veszélyezteti a vagyonbiztonságot. Sokan még mindig abban a hitben élnek, hogy ha a tulajdonos nem intézkedik, akkor rendőrség szállítattja el a járművet, ennek költsége pedig a tulajdonost terheli majd. Mindez igaz is volt 2024. november 20-ig. Az akkor életbe lépő új rendelet változást hozott: a közút területén veszteglő autók elszállításáról, tárolásáról és értékesítéséről innentől a közútkezelőnek kell gondoskodnia.