Elhunyt Kásler Miklós – a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti

„75 éves korában elhunyt prof. dr. Kásler Miklós, a jobboldali politikai közösség kiemelkedő tagja! Halála nagy veszteség valamennyiünknek! A Jóisten vigyázza örök álmát!” – ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle közösségi oldalán Szalay Ferenc miniszteri biztos. A Belügyminisztérium közleménye szerint Kásler Miklós hosszan tartó betegség után hunyt el, a tárca saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek.

Elhunyt Kásler Miklós, jobboldai politikai közösség kiemelkedő tagja

Forrás: Szalay Ferenc Facebook-oldala

Elhunyt Kásler Miklós – életút és pályafutás

Kásler Miklós 2018 és 2022 között az emberi erőforrások minisztere volt, emellett tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója. Orvosi diplomáját 1974-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg, ahol később sebészeti, szájsebészeti, plasztikai és rekonstrukciós sebészeti, majd onkológiai szakvizsgát is tett. 1969-ben kezdett demonstrátorként dolgozni a SZOTE Orvosi Vegytani Intézetében, majd tanársegédként és klinikai orvosként folytatta pályáját. 1981-ben csatlakozott az Országos Onkológiai Intézethez, ahol 1992-ben főigazgató főorvossá nevezték ki.

Onkológusi pályája mellett érdeklődése a magyar nemzeti történelem és sorskérdések felé is kiterjedt. A Délmagyar.hu méltatása szerint Kásler Miklós „életét a gyógyításnak és a nemzet szolgálatának szentelte”.

A daganatos betegek egységesebb ellátása érdekében 1993-ban megalkotta a WHO által akkreditált Nemzeti Rákkontroll Programot. Tudományos munkássága rendkívül gazdag: 16 szakkönyv, 7 önálló könyv, 76 könyvrészlet, valamint több mint 250 hazai és nemzetközi publikáció fűződik a nevéhez. Számtalan kongresszuson tartott előadást, és 1994-től egyetemi tanárként, majd tanszékvezetőként több felsőoktatási intézményben is oktatott.

Kitüntetések és szellemi örökség

Munkásságát számos szakmai és állami elismerés kísérte. 2015-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét a csillaggal vehette át, emellett Széchenyi-díjas professzor is volt. Onkológusi hivatása mellett érdeklődése a magyar nemzeti történelem és sorskérdések felé is kiterjedt, amelyekről sok szakértővel folytatott mélyreható beszélgetéseket és publikációkat.