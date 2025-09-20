1 órája
A vármegye, ahol bármi megtörténhet – újabb egzotikus jószág kóborolt el
Az utóbbi években Jász-Nagykun Szolnok vármegyében sem volt ritka, hogy különös állatok tűntek fel a közterületeken. Ezúttal azonban Érden bukkantak fel olyan elkóborolt állatok, amelyek inkább egzotikus vidékeken érzik otthonosan magukat. Kiderült, hogy a környéken nem ez volt az első eset.
Az Érdi Civil Állatmentők Alapítvány hivatalos oldala osztotta meg az elkóborolt állatok fotóját, amely néhány óra leforgása alatt több ezer reakciót hozott. Nem is csoda, hiszen a Parkváros hangulata leginkább a szafarit idézte, miután több egzotikus példányt is lencsevégre kaptak a helyiek. Korábban mosómedvét, papagájt és különböző hüllőket is láttak már a lakók, de a mostani látogatók érkezésére aligha számított bárki.
Különleges elkóborolt állatok bukkantak fel Érden
Az állatmentők fotóin jól látható a két kíváncsian leskelődő szurikáta. Az aranyos kis látogatók természetes élőhelye leginkább a félsivatagos, száraz szavanna, de természetesen fogságban, több magyarországi állatkertben is megtekinthetők. A mindössze egy kilogrammos jószágok most egészen más közegben, Érd Parkvárosában bukkantak fel.
– Afrikai körutamat le is mondom... Sétálok egyet Érden, az élmény szinte ugyanaz – jegyezte meg humorosan egy férfi, visszautalva a korábban észlelt egzotikus állatokra.
Az alapítvány munkatársai arra kérték a gazdát, hogy mielőbb vigye haza elszökött kedvenceit, és gondoskodjon róla, hogy a jövőben az ingatlan területén belül maradjanak.
Szolnok térségében is több különleges állatot észleltek már a múltban
A Jászkunságban az elmúlt években többször is előfordult, hogy váratlan vendégek jelentek meg a közterületeken. Májusban például egy emu okozott kisebb felfordulást Kengyel és Martfű között, miután az állat félve futkosott, és az egyik személyautónak majdnem neki is ment. Az emuval párhuzamosan egy páváról is beszámoltak ugyanarról a szakaszról, de az nem sokkal később már visszakerült gazdájához.
A vármegyeszékhely frekventált helyén, a Széchenyi-lakótelepen is érte már nem egyszer meglepetés a lakosokat. Tavaly novemberben például egy kecske szabadult el városrészben, ami a Tesco parkolójában lézengett. Ez az eset azonban riadalom helyett inkább mosolyt csalt az emberek arcára.
Kenguru és medve is kóborolt már a térségben
Tavaly májusban Lajos, a kenguru okozott egy kisebb felfordulást Rákócziújfaluban, aki egy közeli halastótól lógott meg. Az egzotikus állat a főút mentén szaladgált, befogására pedig egy csapat állt össze, akik kisebb birkózás után sikeresen el tudták szállítani a szökevényt. Lajos mély nyomot hagyott a falu lakosságában, Varga József polgármester akkor arról beszélt, hogy akár a község kabalaállata is lehetne a furfangos kenguru.
Hét esztendővel ezelőtt egy félelmetesebb, tekintélyes állat forgatta fel az abonyiak életét. Egy szemtanú szerint ugyanis egy medve járta a város utcáit békésen. A szakemberek igyekeztek ártalmatlanítani is a hívatlan vendéget: egy mentőhelikopterről próbálták volna altatólövedékkel elkábítani a medvét, de az elbújt, majd nemes egyszerűséggel elhagyta a dél-pesti város térségét. Bár az eset következtében nem történt személyi sérülés, az biztos, hogy senki sem nézne farkasszemet egy több száz kilós, éles fogakkal és hatalmas karmokkal rendelkező ragadozóval.
