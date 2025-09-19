Hónapok óta semmit sem tudnak a tiszakürti lányról

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 16 éves Ganyi Mária Katalin tiszakürti lakost. A lány június 26-án távozott otthonából ismeretlen helyre, és azóta sem sikerült felkutatni.

Eltűnt a képen látható fiatal lány

Forrás: police.hu

Ganyi Mária Katalin körülbelül 165 centiméter magas, normál testalkatú, fekete hajú. Eltűnésekor viselt ruházatáról nincs pontos információ.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható fiatalt, vagy tud valamit tartózkodási helyéről, jelentkezzen a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon, hívja a 06-56-501-600-as telefonszámot, vagy tegyen bejelentést névtelenség megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívón.