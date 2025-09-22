Elhunyt társaiknak állítottak méltó emléket a természetbarát közösség tagjai – galériával

Természetjárók tartottak megemlékezést vasárnap délelőtt – a természetjárás napján – a Szolnoki Széchenyi Parkerdőben, ahol emlékoszlopot avattak fel a vármegye természetbarát közösségéért kiemelkedően sokat tett, elhunyt társaik emlékére.

Elhunyt társaikra emlékeztek meg a Szolnoki Széchenyi Parkerdőben felállított emlékoszlop előtt

Fotó: Kiss János

Ünnepélyesen avatták fel az emlékoszlopot

Az 1962 és 2024 között működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Természetbarát Szövetség utolsó 12 évének elnöke, Hegedűsné Herman Klára avatóbeszédében elmondta: néhány éve fogalmazódott meg benne az a gondolat, hogy méltó emléket kellene állítani azoknak, akik a szövetség több mint fél évszázados történetében meghatározó szerepet vállaltak. Olyan személyekről van szó, akik évtizedeken keresztül gazdagították térségünk természetjárását, annak helyi kultúráját, szervezték a természetjáró mozgalmakat, programokat, hirdették a természet szeretetének fontosságát.