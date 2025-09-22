45 perce
Elhunyt társaiknak állítottak méltó emléket a természetbarát közösség tagjai – galériával
A természetjárás napján emlékoszlopot avattak a Szolnoki Széchenyi Parkerdőben, ahol a vármegye természetbarát közössége elhunyt, kiemelkedő munkát végzett tagjaira emlékeztek vasárnap délelőtt.
Természetjárók tartottak megemlékezést vasárnap délelőtt – a természetjárás napján – a Szolnoki Széchenyi Parkerdőben, ahol emlékoszlopot avattak fel a vármegye természetbarát közösségéért kiemelkedően sokat tett, elhunyt társaik emlékére.
Ünnepélyesen avatták fel az emlékoszlopot
Az 1962 és 2024 között működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Természetbarát Szövetség utolsó 12 évének elnöke, Hegedűsné Herman Klára avatóbeszédében elmondta: néhány éve fogalmazódott meg benne az a gondolat, hogy méltó emléket kellene állítani azoknak, akik a szövetség több mint fél évszázados történetében meghatározó szerepet vállaltak. Olyan személyekről van szó, akik évtizedeken keresztül gazdagították térségünk természetjárását, annak helyi kultúráját, szervezték a természetjáró mozgalmakat, programokat, hirdették a természet szeretetének fontosságát.
Emlékoszlopot avattak a Szolnoki Széchenyi ParkerdőbenFotók: Kiss János
A szövetség megmaradt tagegyesületei, a Jászberényi Természetjáró Klub, a Szolnoki Közalkalmazott Természetbarátok Turista Egyesülete és a Gördögök SE emlékoszlop felállításában egyezett meg, melyet a szövetség anyagilag támogatott. A két és fél méter magas emlékoszlop fája az ország közepéből, a Gidrán Major erdejéből érkezett és a Gördögök SE székhelyén alapos munka után nyerte el mai, emlékoszlop formáját. Felállítása a napokban történt az erdei kerékpáros pályánál a NEFAG Zrt. közreműködésével. Az avatásra és koszorúzásra sokan elmentek, akik kortól függetlenül fontosnak tartják a természet szeretetét.
