Megemlékezés

45 perce

Elhunyt társaiknak állítottak méltó emléket a természetbarát közösség tagjai – galériával

Címkék#emlékoszlop#természetjárás#megemlékezés

A természetjárás napján emlékoszlopot avattak a Szolnoki Széchenyi Parkerdőben, ahol a vármegye természetbarát közössége elhunyt, kiemelkedő munkát végzett tagjaira emlékeztek vasárnap délelőtt.

Kiss János

Természetjárók tartottak megemlékezést vasárnap délelőtt – a természetjárás napján – a Szolnoki Széchenyi Parkerdőben, ahol emlékoszlopot avattak fel a vármegye természetbarát közösségéért kiemelkedően sokat tett, elhunyt társaik emlékére. 

Elhunyt társaikra emlékeztek meg a Szolnoki Széchenyi Parkerdőben felállított emlékoszlop előtt
Fotó: Kiss János

Ünnepélyesen avatták fel az emlékoszlopot

Az 1962 és 2024 között működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Természetbarát Szövetség utolsó 12 évének elnöke, Hegedűsné Herman Klára avatóbeszédében elmondta: néhány éve fogalmazódott meg benne az a gondolat, hogy méltó emléket kellene állítani azoknak, akik a szövetség több mint fél évszázados történetében meghatározó szerepet vállaltak. Olyan személyekről van szó, akik évtizedeken keresztül gazdagították térségünk természetjárását, annak helyi kultúráját, szervezték a természetjáró mozgalmakat, programokat, hirdették a természet szeretetének fontosságát.

Emlékoszlopot avattak a Szolnoki Széchenyi Parkerdőben

Fotók: Kiss János

A szövetség megmaradt tagegyesületei, a Jászberényi Természetjáró Klub, a Szolnoki Közalkalmazott Természetbarátok Turista Egyesülete és a Gördögök SE emlékoszlop felállításában egyezett meg, melyet a szövetség anyagilag támogatott. A két és fél méter magas emlékoszlop fája az ország közepéből, a Gidrán Major erdejéből érkezett és a Gördögök SE székhelyén alapos munka után nyerte el mai, emlékoszlop formáját. Felállítása a napokban történt az erdei kerékpáros pályánál a NEFAG Zrt. közreműködésével. Az avatásra és koszorúzásra sokan elmentek, akik kortól függetlenül fontosnak tartják a természet szeretetét.

 

