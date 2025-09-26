Emléktáblát kapott a Béres Csepp megalkotója Szolnokon

A Damjanich János Múzeum Szolnoki Panteonjában avatták fel id. dr. Béres József Széchenyi-díjas kutatónak, a Béres Csepp megalkotójának az emléktábláját. Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását a Béres család adományozta a múzeumnak.

Az eseményen Horváth László múzeumigazgató köszöntőjét követően Molnár László színművész szavalatát hallhatták, majd dr. Béres József, a Béres Cégcsoport tulajdonosa ünnepi beszéde következett. A múzeum díszudvarában elhelyezett domborművet dr. Béres József és az alkotó, Pogány Gábor Benő szobrászművész leplezte le.