Emléktáblát kapott a Béres Csepp megalkotója Szolnokon

Emléktáblát avattak Szolnokon a Béres Csepp megalkotójának, id. dr. Béres Józsefnek.

Mészáros János
Felavatták id. dr. Béres József emléktábláját Szolnokon

Fotó: Mészáros János

A Damjanich János Múzeum Szolnoki Panteonjában avatták fel id. dr. Béres József Széchenyi-díjas kutatónak, a Béres Csepp megalkotójának az emléktábláját. Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását a Béres család adományozta a múzeumnak. 

Az eseményen Horváth László múzeumigazgató köszöntőjét követően Molnár László színművész szavalatát hallhatták, majd dr. Béres József, a Béres Cégcsoport tulajdonosa ünnepi beszéde következett. A múzeum díszudvarában elhelyezett domborművet dr. Béres József és az alkotó, Pogány Gábor Benő szobrászművész leplezte le. 

Emléktábla avatás Szolnokon

Fotók: Mészáros János

 

 

