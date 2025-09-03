Ha ősszel szeretne érettségizni, akkor itt az idő, hogy jelentkezzen a vizsgára!

Szeptember 5-ig lehet jelentkezni a 2025/2026. tanév október-novemberi érettségi vizsgáira. Cikkünkből kiderül, hol és hogyan tehetik ezt meg az érintettek.

Szeptember 5-ig lehet jelentkezni a 2025/2026. tanév október-novemberi érettségi vizsgáira

Fotó: Mészáros János

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal felhívása szerint eljött az őszi érettségi vizsgára jelentkezés ideje. Ahogy a hivatal közösségi oldalán olvasható: a középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők több kijelölt iskolában, személyesen jelentkezhetnek. Ezek az iskolák a következők:

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium (5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.)

Karcagi Szakképzési Centrum Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 30-32.)

Szolnoki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Technikum (5000 Szolnok, Baross utca 37.)

Szolnoki Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum (5000 Szolnok, Baross u. 43.)

Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium (5000 Szolnok, Széchenyi krt. 16.)

Varga Katalin Gimnázium (5000 Szolnok, Szabadság tér 6.)

Jelentkezhet érettségire, akinek nincs jogviszonya?

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalnál azok is jelentkezhetnek érettségire, akik nem állnak középiskolai tanulói jogviszonyban. Ők a jelentkezési lapot az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) találják meg. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel együtt személyesen vagy tértivevényes postai küldeményben, illetve e-Papír szolgáltatással vagy E-jel programon keresztül lehet eljuttatni a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályára (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2., hivatali kapu: JNSZMKHHO).

Járjunk utána, hogy kell-e fizetnünk!

– Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga. A vizsgadíj megfizetésére kötelezett érettségizők a kormányhivatalban kérhetnek csekket, vagy banki átutalással fizethetik be az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz kell csatolni. A vizsgadíj mértéke középszintű vizsga esetén 44 000 forint, emelt szintű vizsga esetén 73 000 forint vizsgatárgyanként – részletezik az illetékesek.