Ha ősszel szeretne érettségizni, akkor itt az idő, hogy jelentkezzen a vizsgára!
Szeptember 5., péntek. Ezt a határidőt kell figyelembe vennie annak, aki őszi érettségi vizsgára szeretne jelentkezni a Jászkunságban. Mutatjuk a részleteket.
Szeptember 5-ig lehet jelentkezni a 2025/2026. tanév október-novemberi érettségi vizsgáira. Cikkünkből kiderül, hol és hogyan tehetik ezt meg az érintettek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal felhívása szerint eljött az őszi érettségi vizsgára jelentkezés ideje. Ahogy a hivatal közösségi oldalán olvasható: a középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők több kijelölt iskolában, személyesen jelentkezhetnek. Ezek az iskolák a következők:
- Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium (5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.)
- Karcagi Szakképzési Centrum Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 30-32.)
- Szolnoki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Technikum (5000 Szolnok, Baross utca 37.)
- Szolnoki Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum (5000 Szolnok, Baross u. 43.)
- Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium (5000 Szolnok, Széchenyi krt. 16.)
- Varga Katalin Gimnázium (5000 Szolnok, Szabadság tér 6.)
Jelentkezhet érettségire, akinek nincs jogviszonya?
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalnál azok is jelentkezhetnek érettségire, akik nem állnak középiskolai tanulói jogviszonyban. Ők a jelentkezési lapot az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) találják meg. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel együtt személyesen vagy tértivevényes postai küldeményben, illetve e-Papír szolgáltatással vagy E-jel programon keresztül lehet eljuttatni a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályára (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2., hivatali kapu: JNSZMKHHO).
Járjunk utána, hogy kell-e fizetnünk!
– Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga. A vizsgadíj megfizetésére kötelezett érettségizők a kormányhivatalban kérhetnek csekket, vagy banki átutalással fizethetik be az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz kell csatolni. A vizsgadíj mértéke középszintű vizsga esetén 44 000 forint, emelt szintű vizsga esetén 73 000 forint vizsgatárgyanként – részletezik az illetékesek.
Íme, a vizsgák időpontja
A felhívásból kiderül: az írásbeli vizsgákra október 10. és október 27. között kerül sor, országosan egységes időpontokban. Az emelt szintű szóbeli vizsgákat november 6 és 10. között, a középszintű szóbeli vizsgákat november 17 és 21. között tartják.