Elvágják az elektronikus ügyintézést az Erste Banknál

Fontos üzenettel találkozhat az, aki mostanában belép az Erste Bank online felületére, rendszerfejlesztési munkálatok miatt néhány szolgáltatás nem lesz elérhető a digitális felületükön.

Októberben rendszerfejlesztést végez az Erste Bank

Forrás: MW Archív

A bank, a pénzügyek gördülékeny intézésének érdekében, folyamatosan fejleszti felületeit, így 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között bankszünnap várható az Erste Banknál, mely az általuk adott hír szerint befolyásolni fogja a digitális szolgáltatásainak működését.

Továbbra is elérhető szolgáltatásaik:

Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatásaik: