Bankszünnap
1 órája
Elvágják az elektronikus ügyintézést az Erste Banknál
Tervezett karbantartások miatt bankszünnapot tett közzé az Erste Bank. Mutatjuk a részeteket!
Fontos üzenettel találkozhat az, aki mostanában belép az Erste Bank online felületére, rendszerfejlesztési munkálatok miatt néhány szolgáltatás nem lesz elérhető a digitális felületükön.
A bank, a pénzügyek gördülékeny intézésének érdekében, folyamatosan fejleszti felületeit, így 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között bankszünnap várható az Erste Banknál, mely az általuk adott hír szerint befolyásolni fogja a digitális szolgáltatásainak működését.
Továbbra is elérhető szolgáltatásaik:
- Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- Weboldal szolgáltatások
- Mobilegyenleg feltöltése
Nem elérhető szolgáltatásaik:
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása és fogadása
- Internetes vásárlás
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
