Bankszünnap

26 perce

Elvágják az elektronikus ügyintézést az Erste Banknál

Címkék#bankszünnap#rendszerfejlesztés#Erste Bank

Tervezett karbantartások miatt bankszünnapot tett közzé az Erste Bank. Mutatjuk a részeteket!

Dobos Zsófia Tünde

Fontos üzenettel találkozhat az, aki mostanában belép az Erste Bank online felületére, rendszerfejlesztési munkálatok miatt néhány szolgáltatás nem lesz elérhető a digitális felületükön. 

20250806_erste_001_VZ
Októberben rendszerfejlesztést végez az Erste Bank
Forrás: MW Archív

A bank, a pénzügyek gördülékeny intézésének érdekében, folyamatosan fejleszti felületeit, így 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között bankszünnap várható az Erste Banknál, mely az általuk adott hír szerint befolyásolni fogja a digitális szolgáltatásainak működését. 

Továbbra is elérhető szolgáltatásaik:

  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatásaik:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása és fogadása
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

 

