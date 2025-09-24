Tanácstalan nyugdíjasok a kasszánál: nem mindenre költhető az étkezési utalvány

Folyamatosan érkeznek az 30 ezer forint értékű étkezési utalványok a nyugdíjasoknak, ám a beváltásuk során sokszor akad némi félreértés. A kormány által biztosított utalványokat ugyanis kizárólag hideg élelmiszerre lehet felhasználni – vagyis nem fér bele a szappan, öblítő vagy a kertész kesztyű.

A 30 ezer forint értékű étkezési utalványok csak élelmiszerre költhetők el

A valószínűleg sokakat érintő problémára egyik olvasónk, Luca hívta fel a figyelmet:

Épp egy Aldiban vásároltam, amikor előttem több nyugdíjas is vitába keveredett a pénztárossal, aki azt magyarázta, hogy az élelmiszer utalványt nem lehet háztartási dolgokra felhasználni. Ott álltak a nénik-bácsik, kosarukban mosószer, meg például virágföld, és látszott rajtuk a teljes kétségbeesés és tanácstalanság. A kasszás meg persze mérges volt, mert egy csomó mindent visszaáruznia kellett, a sor meg csak nőtt.

Ráadásul nem csak ez az egyetlen ami fennakadást tud okozni az utalványok beváltásánál: a boltban ugyanis nem adhatnak vissza készpénzt az utalványból, tehát vagy valamivel többért kell vásárolni, mint amekkora összeg azon szerepel – és azt kipótolni – vagy vállalni kell, hogy a visszajáró elvész.

Egyébként ennek a problémának a kiküszöbölésére többféle címletben érkezik a 30 ezer forint, így egy kis matekozással ez a veszteség elkerülhető.

De akkor pontosan mire lehet felhasználni az étkezési utalványokat?

Valójában mindenre, ami hideg és ehető, de itt van egy lista, hogy segítsünk eligazodni (a teljes listát ITT találhatja meg):

hús és húsmelléktermékek, belsőségek;

halak, valamint rák- és puhatestű állatok, más gerinctelen víziállatok ;

tejtermékek (pl. tej, sajt, joghurt);

madártojás, természetes méz;

zöldségek;

gyümölcs- és diófélék, citrusfélék;

gabonafélék (például búza, rizs, zab/zabpehely, köles);

cukor és cukoráruk (például kristálycukor, porcukor, kockacukor, nádcukor, barnacukor, fruktóz);

étkezési zsiradékok, olajok;

fűszerek, kávé, tea;

savanyúságok;

konzervek;

különféle ehető készítmények (például mustár, ketchup, szójaszósz);

leves, erőleves előállítására alkalmas készítmények (például leveskockák, zacskós levesek);

étrend-kiegészítők, csecsemők vagy kisgyermekek számára szánt élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek két vagy több alapvető élelmiszer-összetevő, mint pl. hús, hal, zöldségek, gyümölcs vagy diófélék finoman homogenizált keverékéből állnak;

italok, például palackozott ivóvíz, ásványvíz, üdítőitalok (hideg italok).

Mi az, amire NEM lehet felhasználni az utalványokat?

Ez a lista jóval rövidebb:

alkoholos italok;

dohánytermékek;

meleg-étel vagy meleg-konyhai termékek;

háztartási cikkek, kozmetikumok, vegyi áruk.

Érdemes tehát tudatosan vásárolni, hiszen a 30 ezer forintos utalvány valódi segítség lehet a mindennapokban – de csak akkor, ha az arra jogosultak pontosan tudják, mire használhatják fel. Egy kis odafigyeléssel elkerülhető a kasszánál kialakuló káosz, és valóban arra mehet el az összeg, amire a legnagyobb szükség van: élelmiszerre.