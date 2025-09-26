Mi legyen az Év Kilátója? Egy Tisza-tavi építményre is voksolhatunk még pár napig

Tíz csodás építmény közül választhatunk. Néhány napig még lehet szavazni az Év kilátója jelöltjeire.

Az Év Kilátója jelöltjei között szerepel a Tisza-tavi Lábasház-kilátó. Néhány napig még szavazhatunk

Forrás: Aktív Kalandor

Az Aktív Kalandor oldalán idén hatodik alkalommal lehet szavazni az Év Kilátójára. Honnan a legszebb a panoráma? Melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat? Ezekre a kérdésekre is válaszolhatunk, ha leadjuk voksunkat valamelyik létesítményre. Mindezt megtehetjük szeptember 29. éjfélig. És szavazhatunk a térségünk egyik kilátójára is.

Bár a Lábasház-kilátó nem a vármegyénkben található (a Heves vármegyei Kiskörén épült), a Jászkunságból is rengetegen felkeresik a Tisza-tó egyik különleges építményét. A kilátót és körülvevő épületeit 130 cölöp tartja. Az erős lábakon álló építményből a Tisza-tó folyton változó világát tekintheti meg az odautazó.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Év Kilátója: kalandozásra inspirál

– Minél többen induljanak el otthonról, és ostromolják meg Magyarország hegycsúcsait – ez a pályázat nem titkolt célja – olvasható az Aktív Kalandor honlapján.

Mint írják: a természetben túrázni, kerékpározni nem csak a testnek egészséges, de az emberi lelket is megnyugtatja, főleg ha olyan csodáknak lehet szemtanúja, mint egy hegyek fölötti naplemente, a rajokban szálló madarak egy tó fölött vagy éppen egy kilátó falára festett freskó.

Ezekre a létesítményekre voksolhatunk!