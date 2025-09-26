1 órája
Mi legyen az Év Kilátója? Egy Tisza-tavi építményre is voksolhatunk még pár napig
Véget ért a strandszezon, itt az ősz, a kirándulások időszaka. Sokfelé indulhatunk a vármegyében és országszerte, ha úgy tartja kedvünk, ellátogathatunk néhány kilátóba is. Akár az év kilátója is lehet az úti célunk. Hogy pontosan hol találjuk azt, egy szavazáson dől majd el. A jelölek között szerepel egy, a térségünk kedvelt kirándulóhelye is. Mutatjuk, mi az.
Tíz csodás építmény közül választhatunk. Néhány napig még lehet szavazni az Év kilátója jelöltjeire.
Az Aktív Kalandor oldalán idén hatodik alkalommal lehet szavazni az Év Kilátójára. Honnan a legszebb a panoráma? Melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat? Ezekre a kérdésekre is válaszolhatunk, ha leadjuk voksunkat valamelyik létesítményre. Mindezt megtehetjük szeptember 29. éjfélig. És szavazhatunk a térségünk egyik kilátójára is.
Bár a Lábasház-kilátó nem a vármegyénkben található (a Heves vármegyei Kiskörén épült), a Jászkunságból is rengetegen felkeresik a Tisza-tó egyik különleges építményét. A kilátót és körülvevő épületeit 130 cölöp tartja. Az erős lábakon álló építményből a Tisza-tó folyton változó világát tekintheti meg az odautazó.
Év Kilátója: kalandozásra inspirál
– Minél többen induljanak el otthonról, és ostromolják meg Magyarország hegycsúcsait – ez a pályázat nem titkolt célja – olvasható az Aktív Kalandor honlapján.
Mint írják: a természetben túrázni, kerékpározni nem csak a testnek egészséges, de az emberi lelket is megnyugtatja, főleg ha olyan csodáknak lehet szemtanúja, mint egy hegyek fölötti naplemente, a rajokban szálló madarak egy tó fölött vagy éppen egy kilátó falára festett freskó.
Ezekre a létesítményekre voksolhatunk!
- Csere-hegyi kilátó (Balaton)
- Julianus-kilátó (Börzsöny)
- Kömpe Szeme kilátó (Őrség)
- Szár-hegyi kilátó (Bakony)
- Thuróczy Lajos-kilátó / Galya-kilátó (Mátra)
- Megyer-hegyi kilátó (Tokaj-Hegyalja)
- Lábasház-kilátó (Tisza-tó)
- Gortva-Jójárt-kilátó (Mátra)
- Gloriette kilátó (Fertő tó)
- Zengő-kilátó (Mecsek)
