Lábasház-kilátó

4 órája

Mi legyen az Év Kilátója? Egy Tisza-tavi építményre is voksolhatunk még pár napig

Véget ért a strandszezon, itt az ősz, a kirándulások időszaka. Sokfelé indulhatunk a vármegyében és országszerte, ha úgy tartja kedvünk, ellátogathatunk néhány kilátóba is. Akár az év kilátója is lehet az úti célunk. Hogy pontosan hol találjuk azt, egy szavazáson dől majd el. A jelölek között szerepel egy, a térségünk kedvelt kirándulóhelye is. Mutatjuk, mi az.

Rimóczi Ágnes

Tíz csodás építmény közül választhatunk. Néhány napig még lehet szavazni az Év kilátója jelöltjeire.

Év Kilátója Tisza-tó Lábasház-kilátó
Az Év Kilátója jelöltjei között szerepel a Tisza-tavi Lábasház-kilátó. Néhány napig még szavazhatunk
Forrás: Aktív Kalandor

Az Aktív Kalandor oldalán idén hatodik alkalommal lehet szavazni az Év Kilátójára. Honnan a legszebb a panoráma? Melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat? Ezekre a kérdésekre is válaszolhatunk, ha leadjuk voksunkat valamelyik létesítményre. Mindezt megtehetjük szeptember 29. éjfélig. És szavazhatunk a térségünk egyik kilátójára is.

Bár a Lábasház-kilátó nem a vármegyénkben található (a Heves vármegyei Kiskörén épült), a Jászkunságból is rengetegen felkeresik a Tisza-tó egyik különleges építményét. A kilátót és körülvevő épületeit 130 cölöp tartja. Az erős lábakon álló építményből a Tisza-tó folyton változó világát tekintheti meg az odautazó.

Év Kilátója: kalandozásra inspirál

– Minél többen induljanak el otthonról, és ostromolják meg Magyarország hegycsúcsait – ez a pályázat nem titkolt célja – olvasható az Aktív Kalandor honlapján.

Mint írják: a természetben túrázni, kerékpározni nem csak a testnek egészséges, de az emberi lelket is megnyugtatja, főleg ha olyan csodáknak lehet szemtanúja, mint egy hegyek fölötti naplemente, a rajokban szálló madarak egy tó fölött vagy éppen egy kilátó falára festett freskó.

Ezekre a létesítményekre voksolhatunk!

  • Csere-hegyi kilátó (Balaton)
  • Julianus-kilátó (Börzsöny)
  • Kömpe Szeme kilátó (Őrség)
  • Szár-hegyi kilátó (Bakony)
  • Thuróczy Lajos-kilátó / Galya-kilátó (Mátra)
  • Megyer-hegyi kilátó (Tokaj-Hegyalja)
  • Lábasház-kilátó (Tisza-tó)
  • Gortva-Jójárt-kilátó (Mátra)
  • Gloriette kilátó (Fertő tó)
  • Zengő-kilátó (Mecsek)

 

