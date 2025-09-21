A ritkán látott teremtmények különös hatást váltottak ki Szolnokon – galériával

Különleges kisállat kiállítás nyílt szombaton a VOKE Művelődési Házban. Az Exotic Animal Show már bejárta az országot, és nálunk is nagy sikert aratott. Salgótarjánból indult a családi vállalkozás, és már tíz éve járják hazánk településeit. A tarantulák, gekkók, kaméleonok teknősök, nyulak, hüllők és még sok érdekes állat várta az érdeklődőket, akik szép számmal érkeztek a nap folyamán. Különlegességnek számított, hogy a kisállatokat a kihelyezett élelemmel megetethették a látogatók. Fotózkodásra is volt bőven lehetőség, amit a gyerekek igyekeztek is kihasználni.