Rendkívüli támogatást kapnak jászkunsági gyümölcstermelők is

Rendkívüli támogatásban részesülhetnek a tavaszi fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők. Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy a sikeres magyar agrárlobbinak köszönhetően 10,8 millió euró, azaz 4,2 milliárd forintnak megfelelő összegű támogatáshoz jut Magyarország a tavaszi fagykárban érintett termelők megsegítésére az Európai Uniótól. Minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő, akinek 30 százalékos hozamcsökkenést meghaladó igazolt fagykára van jogosult lesz erre a támogatásra, mégpedig a kárenyhítési juttatáson felül.

A fagykár idén is jelentős volt, több gyümölcsösre lecsapott, a Jászkunságban is számos termesztőt sújtott

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint a tavaszi fagy jelentősen sújtotta a gyümölcsösöket, és volt, ahol a kár mértéke elérte a termés 90 százalékát.

Ebben a helyzetben az Agrárminisztérium az ágazati szakmaközi szervezettel történt egyeztetés alapján megteremtette a lehetőséget a kárenyhítő juttatás egy részének előrehozott kifizetésére. Ezáltal összesen 1,45 milliárd forint juthatott el még augusztusban a kárt szenvedett gazdákhoz.

Április végéig érkezik a fagykár utáni támogatás

Nagy István bejelentése most arról szól, hogy a szaktárca ezt követően az Európai Bizottsághoz fordult, hogy a mezőgazdasági válságtartalékból biztosítson forrásokat a fagy okozta károk kompenzálásához is.

A múlt heti döntésnek megfelelően hét tagállam, közöttük Magyarország számára is megnyílt a lehetőség arra, hogy a kedvezőtlen éghajlati események által sújtott mezőgazdasági ágazatok sürgősségi pénzügyi támogatáshoz jussanak.

– A hazánk számára rendelkezésre álló keretösszeget 2026. április 30-ig kell kifizetni a fagykárt szenvedett kedvezményezettek részére. A kárt szenvedett gazdálkodók a megfelelő feltételek mellett a kárenyhítési alapból is a megszokott módon jutnak majd segítséghez – közölte a minisztérium Nagy István nyilatkozatát.

Az agrárminiszter emlékeztetett, hogy az elektronikus kárbejelentő felületre 2025. május 31-ig több mint 37 ezer hektárra, csaknem 6000 kárbejelentés érkezett.

A Jászkunságban is fagyott hozott az április

Közöttük nagy valószínűséggel jászkunsági termesztők is vannak, hiszen az időjárás őket is alaposan próbára tette. Áprilisban hírportálunkon is beszámoltunk, hogy fagyot is hozó brutális téli időjárás csapott le a térségre. Ez megtépázta a barack-, a szőlő- és eperültetvényeket is.