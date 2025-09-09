Megszűnt a veszély
Fájdalmas döntést hoztak Jászdózsán, ezzel indokolta közösségi oldalán a polgármester
Szakértőket vontak be egy fontos döntésbe Jászdózsán. A vizsgálat eredménye alapján négy fát vágtak ki a napokban a településen. A fakivágásról a polgármester tájékoztatott közösségi oldalán.
Állapotfelmérő vizsgálatok eredményei alapján tartották indokoltnak a beavatkozást. A fakivágásról Baranyi Sándor polgármester osztott meg fényképeket közösségi oldalán.
Állapotfelmérést végeztek a fakivágás előtt
– A település közterületein lévő vegyes faállomány állapota az évek során balesetveszélyessé vált. Az érintett fákat szakemberek által bevizsgáltattuk – írta a Facebookon a településvezető. Hozzátette: a vizsgálat eredménye alapján négy fát vágtak ki, valamint több fát gallyaztak.
