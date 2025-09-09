Fájdalmas döntést hoztak Jászdózsán, ezzel indokolta közösségi oldalán a polgármester

Állapotfelmérő vizsgálatok eredményei alapján tartották indokoltnak a beavatkozást. A fakivágásról Baranyi Sándor polgármester osztott meg fényképeket közösségi oldalán.

Fakivágásról döntöttek Jászdózsán. A napokban négy balesetveszélyes fát fágtak ki a településen

Fotó: Baranyi Sándor Facebook-oldala

Állapotfelmérést végeztek a fakivágás előtt

– A település közterületein lévő vegyes faállomány állapota az évek során balesetveszélyessé vált. Az érintett fákat szakemberek által bevizsgáltattuk – írta a Facebookon a településvezető. Hozzátette: a vizsgálat eredménye alapján négy fát vágtak ki, valamint több fát gallyaztak.