Nincs még egy ilyen a Jászkunságban: fontos üzenetet közvetít a különleges családfa – videóval

Ragyogó idő, a helyi közösségek összefogása és felhőtlen szórakozás jellemezte az idei falunapot Pusztamonostoron. A rendezvény fénypontja a Falufaavató ünnepség és a Pusztamonostorért Díj átadása volt.

Falufa átadó ünnepséget tartottak Pusztamonostoron. Az egyedi alkotást Kardos Veronika polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő leplezte le a Balácsovich Oszkár Közöségi Színtér kertjében

Fotó: Pesti József

Az egységet és a hagyomány tiszteletét hirdeti a Falufa

A Magyar Falu Program keretében tizenkilenc településen állítanak Falufát. Vármegyénkben Pusztamonostor kapta az első faragott alkotást, melyet a Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér kertjében avattak fel szeptember 6-án.

– Az, hogy ma együtt ünnepelhetünk közös akaratunk, erőfeszítéseink, kitartásunk és összetartozásunk gyümölcse. Ez a csodálatos Falufa nem csupán fából és fémből készült emlékmű, hanem közösségünk jelképe, mely gyökereinkre, múltunkra, jelenünkre és a közös jövő iránti elkötelezettségre emlékeztet mindannyiunkat. A Falufát a múlt tiszteletére, a jelen megbecsülésére és a jövőbe vetett hitünk jelképeként emeltük. Emlékeztet arra, hogy csakis összefogással, közös erővel tudunk maradandót alkotni – mondta köszöntőjében Kardos Veronika.

Pusztamonostor polgármestere kiemelte: a Falufa a Magyar Falu Program, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával és Pócs János országgyűlési képviselő ajánlásával kerülhetett a településre. Kékedi László Vilmos Kisgyőr polgármestere, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának vezetője tervei alapján a térségre jellemző motívumkincsekkel Széll János etnográfus, népi iparművész, fafaragó mester és csapata készítette. Az egyedi családfán elhelyezett táblán az egykoron Pusztamonostoron élt és jelenleg is ott élő családok nevei szerepelnek.

A Falufa a jövő nemzedékek számára is az egység és a hagyomány tiszteletének fontosságát hirdeti...

– tette hozzá a településvezető, majd köszönetet mondott mindenkinek, aki a faragott emlékjel környezetének szépítésében aktívan részt vett. A helyi közösség együvé tartozását erősítő alkotást Kardos Veronika polgármester Pócs János országgyűlési képviselő társaságában leplezte le.