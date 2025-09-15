53 perce
Nincs még egy ilyen a Jászkunságban: fontos üzenetet közvetít a különleges családfa – videóval
Fából faragott művészi alkotás őrzi a családok nevét Pusztamonostoron. Egy országos mozgalom keretében Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében elsőként Pusztamonostoron tartottak Falufa avató ünnepséget szeptember 6-án, szombaton. A Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér kertjét díszító egyedi emlékjel a múlt, a jelen és a jövő szimbóluma, mely generációkat köt össze.
Ragyogó idő, a helyi közösségek összefogása és felhőtlen szórakozás jellemezte az idei falunapot Pusztamonostoron. A rendezvény fénypontja a Falufaavató ünnepség és a Pusztamonostorért Díj átadása volt.
Az egységet és a hagyomány tiszteletét hirdeti a Falufa
A Magyar Falu Program keretében tizenkilenc településen állítanak Falufát. Vármegyénkben Pusztamonostor kapta az első faragott alkotást, melyet a Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér kertjében avattak fel szeptember 6-án.
– Az, hogy ma együtt ünnepelhetünk közös akaratunk, erőfeszítéseink, kitartásunk és összetartozásunk gyümölcse. Ez a csodálatos Falufa nem csupán fából és fémből készült emlékmű, hanem közösségünk jelképe, mely gyökereinkre, múltunkra, jelenünkre és a közös jövő iránti elkötelezettségre emlékeztet mindannyiunkat. A Falufát a múlt tiszteletére, a jelen megbecsülésére és a jövőbe vetett hitünk jelképeként emeltük. Emlékeztet arra, hogy csakis összefogással, közös erővel tudunk maradandót alkotni – mondta köszöntőjében Kardos Veronika.
Pusztamonostor polgármestere kiemelte: a Falufa a Magyar Falu Program, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával és Pócs János országgyűlési képviselő ajánlásával kerülhetett a településre. Kékedi László Vilmos Kisgyőr polgármestere, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának vezetője tervei alapján a térségre jellemző motívumkincsekkel Széll János etnográfus, népi iparművész, fafaragó mester és csapata készítette. Az egyedi családfán elhelyezett táblán az egykoron Pusztamonostoron élt és jelenleg is ott élő családok nevei szerepelnek.
A Falufa a jövő nemzedékek számára is az egység és a hagyomány tiszteletének fontosságát hirdeti...
– tette hozzá a településvezető, majd köszönetet mondott mindenkinek, aki a faragott emlékjel környezetének szépítésében aktívan részt vett. A helyi közösség együvé tartozását erősítő alkotást Kardos Veronika polgármester Pócs János országgyűlési képviselő társaságában leplezte le.
Falufát adtak át PusztamonostoronFotók: Pesti József
Kiemelt fontosságú feladat az utak felújítása
A falunapi ünnepségen az aktuális fejlesztésekről is szó volt.
– A Versenyképes Járások Program támogatásából a közeljövőben a Petőfi Sándor utca aszfaltozása valósulhat meg közel 28 millió forintból. A TOP Plusz programban előkészítés alatt van egy nagyobb projekt, melynek során további aszfaltozásra pályázunk mintegy 100 millió forint értékben. Legutóbb a Magyar Falu Programban közel 7,5 millió forint támogatásából a Liszt Ferenc utca alapozása valósult meg. Jelenleg önerőből egy 20 millió forintos villamoshálózati fejlesztés zajlik a községházán. A Pusztamonostorért Alapítvány újabb támogatást nyert a Magyar Falu Programban, így a színtér előterének, folyosójának burkolása is megvalósulhat a közeljövőben – részletezte a polgármester.
Elszármazott roma festőművész kapta a rangos díjat
A helyi fellépők műsor után átadták a Pusztamonostorért Díjat, melyet a képviselő-testület döntése alapján ebben az évben Csámpai Rozi roma származású festőművész, a Magyar Tehetség Nagykövete kapta a szülőfaluja részére ajándékozott alkotásaiért és kimagasló, színvonalas kulturális tevékenységéért. Csámpai Rozi Pusztamonostornak adományozott legszebb festményeit tavaly a Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér nagytermében állították ki, azóta is ott lehet megcsodálni a különleges alkotásokat.
A falunapi programkavalkádot többek között:
- lecsófőző verseny,
- veterán jármű bemutató,
- helyi alkotók kiállítása,
- játszóház,
- tacskótalálkozó,
- Puszta Heted 7 Próba,
- öregfiúk futball mérkőzés és Wedding Disco színesítette.