Felavatták

53 perce

Nincs még egy ilyen a Jászkunságban: fontos üzenetet közvetít a különleges családfa – videóval

Fából faragott művészi alkotás őrzi a családok nevét Pusztamonostoron. Egy országos mozgalom keretében Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében elsőként Pusztamonostoron tartottak Falufa avató ünnepséget szeptember 6-án, szombaton. A Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér kertjét díszító egyedi emlékjel a múlt, a jelen és a jövő szimbóluma, mely generációkat köt össze.

Illés Anita

Ragyogó idő, a helyi közösségek összefogása és felhőtlen szórakozás jellemezte az idei falunapot Pusztamonostoron. A rendezvény fénypontja a Falufaavató ünnepség és a Pusztamonostorért Díj átadása volt. 

Már áll az első Falufa a Jászkunságban.
Falufa átadó ünnepséget tartottak Pusztamonostoron. Az egyedi alkotást Kardos Veronika polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő leplezte le a Balácsovich Oszkár Közöségi Színtér kertjében
Fotó: Pesti József

Az egységet és a hagyomány tiszteletét hirdeti a Falufa

A Magyar Falu Program keretében tizenkilenc településen állítanak Falufát. Vármegyénkben Pusztamonostor kapta az első faragott alkotást, melyet a Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér kertjében avattak fel szeptember 6-án. 

– Az, hogy ma együtt ünnepelhetünk közös akaratunk, erőfeszítéseink, kitartásunk és összetartozásunk gyümölcse. Ez a csodálatos Falufa nem csupán fából és fémből készült emlékmű, hanem közösségünk jelképe, mely gyökereinkre, múltunkra, jelenünkre és a közös jövő iránti elkötelezettségre emlékeztet mindannyiunkat. A Falufát a múlt tiszteletére, a jelen megbecsülésére és a jövőbe vetett hitünk jelképeként emeltük. Emlékeztet arra, hogy csakis összefogással, közös erővel tudunk maradandót alkotni – mondta köszöntőjében Kardos Veronika.

Pusztamonostor polgármestere kiemelte: a Falufa a Magyar Falu Program, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával és Pócs János országgyűlési képviselő ajánlásával kerülhetett a településre. Kékedi László Vilmos Kisgyőr polgármestere, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának vezetője tervei alapján a térségre jellemző motívumkincsekkel Széll János etnográfus, népi iparművész, fafaragó mester és csapata készítette. Az egyedi családfán elhelyezett táblán az egykoron Pusztamonostoron élt és jelenleg is ott élő családok nevei szerepelnek.

A Falufa a jövő nemzedékek számára is az egység és a hagyomány tiszteletének fontosságát hirdeti...

 – tette hozzá a településvezető, majd köszönetet mondott mindenkinek, aki a faragott emlékjel környezetének szépítésében aktívan részt vett. A helyi közösség együvé tartozását erősítő alkotást Kardos Veronika polgármester Pócs János országgyűlési képviselő társaságában leplezte le. 

Falufát adtak át Pusztamonostoron

Fotók: Pesti József

Kiemelt fontosságú feladat az utak felújítása 

A falunapi ünnepségen az aktuális fejlesztésekről is szó volt.

– A Versenyképes Járások Program támogatásából a közeljövőben a Petőfi Sándor utca aszfaltozása valósulhat meg közel 28 millió forintból. A TOP Plusz programban előkészítés alatt van egy nagyobb projekt, melynek során további aszfaltozásra pályázunk mintegy 100 millió forint értékben. Legutóbb a Magyar Falu Programban közel 7,5 millió forint támogatásából a Liszt Ferenc utca alapozása valósult meg. Jelenleg önerőből egy 20 millió forintos villamoshálózati fejlesztés zajlik a községházán. A Pusztamonostorért Alapítvány újabb támogatást nyert a Magyar Falu Programban, így a színtér előterének, folyosójának burkolása is megvalósulhat a közeljövőben – részletezte a polgármester. 

Falufát avattak.
A pusztamonostoriak összetartozását erősíti a Falufa
Fotó: Pesti József

Elszármazott roma festőművész kapta a rangos díjat 

A helyi fellépők műsor után átadták a Pusztamonostorért Díjat, melyet a képviselő-testület döntése alapján ebben az évben Csámpai Rozi roma származású festőművész, a Magyar Tehetség Nagykövete kapta a szülőfaluja részére ajándékozott alkotásaiért és kimagasló, színvonalas kulturális tevékenységéért. Csámpai Rozi Pusztamonostornak adományozott legszebb festményeit tavaly a Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér nagytermében állították ki, azóta is ott lehet megcsodálni a különleges alkotásokat. 

A falunapi programkavalkádot többek között:

  • lecsófőző verseny, 
  • veterán jármű bemutató, 
  • helyi alkotók kiállítása,
  •  játszóház, 
  • tacskótalálkozó, 
  • Puszta Heted 7 Próba, 
  • öregfiúk futball mérkőzés és Wedding Disco színesítette.

 

 

