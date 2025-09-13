Tovább fásítják Tiszaszentimrét

Az Országfásítási Program jóvoltából Tiszaszentimre ismét gazdagodott: hat platánnal és négy juharfával – olvasható a községi önkormányzat Facebook-oldalán. Mint írták, több mint 200 ezer forint értékben biztosította számukra a program a fákat, amelyeket a Szentimre Szálló parkjában ültetnek el.