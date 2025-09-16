Legény a gáton! A legrangosabb vízügyi kitüntetéssel ismerték el Fejes Lőrinc példaértékű munkáját

Nem csatába indul, mégis kardot kapott Fejes Lőrinc. Cikkünkből kiderül, mit is takar mindez, pontosan mi történt a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberével.

Fejes Lőrinc kimagasló munkássága nyomán a közelmúltban a vízügyi ágazat legrangosabb kitüntetését vehette át

Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Hogy mi az a Gátőrkard? A vízügyi ágazat legrangosabb kitüntetése. Ebben részesült a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kiskörei szakaszmérnöke. Fejes Lőrinc több mint négy évtizedes munkáját ismerték el ezzel.

A jó hírről az igazgatóság hivatalos oldalán számoltak be, bemutatva Fejes Lőrinc munkásságát

Példaértékű Fejes Lőrinc pályája, munkássága

– 1984-ben kezdett el dolgozni igazgatóságunkon, ahol először szakágazati előadóként, majd 1988-tól vízgazdálkodási csoportvezetőként tevékenykedett. 2000-től pályázat útján bízták meg a Kiskörei szakaszmérnökség vezetésével. Felsőfokú iskolai tanulmányait a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézetében kezdte, majd 2001-ben vízgazdálkodási és környezeti menedzser szakmérnök végzettséget szerzett – olvasható.

– Munkakörében a Tisza-tó, az árvízvédelmi- és folyószabályozási művek üzemeltetésének, karbantartásának szakmai munkálataival, irányításával foglalkozik, de tevékenysége kiterjed a vízhasznosítás, a folyó- és tószabályozás, a vízrendezési és vízrajzi létesítmények széles körére. Kiskörei szakaszmérnökként folyamatos, napi kapcsolatot tart fenn az önkormányzatokkal, társhatóságokkal, halászati hasznosítóval, idegenforgalmi szolgáltatókkal, és nem utolsó sorban a térségi civil szervezetekkel annak érdekében, hogy a Tisza-tó természeti értékeinek megőrzése mellett a tározó műszaki létesítményei is fenntarthatóak legyenek – részletezik a szakember feladatait.

A méltatásból kiderül: közel két évtizede oktatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar árvíz- és belvízvédelmi szakmérnök hallgatóit, e mellett rendszeresen tart előadásokat a Tisza-tóról a térségbeli iskolák diákjainak. A Karcagi Gábor Gyakorlópályán a kezdetektől fogva szerepet vállalt az oktatók felkészítésében és azóta is segíti tapasztalataival a vízügyes kollégák szakmai fejlődését.