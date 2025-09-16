szeptember 16., kedd

Gátőrkardot kapott

1 órája

Legény a gáton! A legrangosabb vízügyi kitüntetéssel ismerték el Fejes Lőrinc példaértékű munkáját

Címkék#Tisza-tó#Fejes Lőrinc#Gátőrkard#elismerés

Szíve csücske a Tisza-tó. Szakmai tevékenységének középpontjában is a tározó áll. Fejes Lőrinc munkája évtizedek óta a tó körül forog, kimagasló munkássága nyomán a közelmúltban a vízügyi ágazat legrangosabb kitüntetését vehette át. Eláruljuk, mi az!

Rimóczi Ágnes

Nem csatába indul, mégis kardot kapott Fejes Lőrinc. Cikkünkből kiderül, mit is takar mindez, pontosan mi történt a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberével.

Fejes Lőrinc Gátőrkardot kapott
Fejes Lőrinc kimagasló munkássága nyomán a közelmúltban a vízügyi ágazat legrangosabb kitüntetését vehette át
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Hogy mi az a Gátőrkard? A vízügyi ágazat legrangosabb kitüntetése. Ebben részesült a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kiskörei szakaszmérnöke. Fejes Lőrinc több mint négy évtizedes munkáját ismerték el ezzel.

A jó hírről az igazgatóság hivatalos oldalán számoltak be, bemutatva Fejes Lőrinc munkásságát

Példaértékű Fejes Lőrinc pályája, munkássága

– 1984-ben kezdett el dolgozni igazgatóságunkon, ahol először szakágazati előadóként, majd 1988-tól vízgazdálkodási csoportvezetőként tevékenykedett. 2000-től pályázat útján bízták meg a Kiskörei szakaszmérnökség vezetésével. Felsőfokú iskolai tanulmányait a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézetében kezdte, majd 2001-ben vízgazdálkodási és környezeti menedzser szakmérnök végzettséget szerzett – olvasható.

– Munkakörében a Tisza-tó, az árvízvédelmi- és folyószabályozási művek üzemeltetésének, karbantartásának szakmai munkálataival, irányításával foglalkozik, de tevékenysége kiterjed a vízhasznosítás, a folyó- és tószabályozás, a vízrendezési és vízrajzi létesítmények széles körére. Kiskörei szakaszmérnökként folyamatos, napi kapcsolatot tart fenn az önkormányzatokkal, társhatóságokkal, halászati hasznosítóval, idegenforgalmi szolgáltatókkal, és nem utolsó sorban a térségi civil szervezetekkel annak érdekében, hogy a Tisza-tó természeti értékeinek megőrzése mellett a tározó műszaki létesítményei is fenntarthatóak legyenek – részletezik a szakember feladatait.

A méltatásból kiderül: közel két évtizede oktatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar árvíz- és belvízvédelmi szakmérnök hallgatóit, e mellett rendszeresen tart előadásokat a Tisza-tóról a térségbeli iskolák diákjainak. A Karcagi Gábor Gyakorlópályán a kezdetektől fogva szerepet vállalt az oktatók felkészítésében és azóta is segíti tapasztalataival a vízügyes kollégák szakmai fejlődését.

Elhivatottsága és felkészültsége okán a Magyar Hidrológiai Társaság is számos elismerésben részesítette az elmúlt évtizedekben.

A szakaszmérnök kiterjedt, partneri kapcsolatot ápol a médiával, ennek köszönhetően a közvélemény sok, a vízügy munkájával, valamint a Tisza-tóval kapcsolatos információval gazdagodott az elmúlt években

 – teszik hozzá.

Méltó arra, hogy kezében tartsa a Gátőrkardot

Fejes Lőrincet több mint, négy évtizedes kimagasló munkássága, az árvíz- és belvízvédekezések, a vízminőségi kárelhárítások és a vízhiány elleni védekezések során tanúsított helytállása mellett a Tisza-tóért, annak természeti környezete védelméért tett intézkedései tették méltóvá a „Gátőrkard” elismerés elnyerésére.

A kardot Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) műszaki főigazgató-helyettese és Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója adta át a szakembernek a napokban Abádszalókon megrendezett igazgatósági állománygyűlésen.

 

