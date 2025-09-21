szeptember 21., vasárnap

Fejlesztés

15 perce

50 millió forintból újul meg a településközpont – színpad és park is épül

Címkék#fejlesztés#Széchenyi Terv Plusz#rendezvény#program#színpad

Színpad, padok és tűzrakóhely is épül a település központjában. A fejlesztés Csataszögön a közösségi programok megrendezését segíti majd elő. Mutatjuk a részleteket, mi valósul meg a sikeres projekt keretében.

Rimóczi Ágnes

A település önkormányzata 50 millió forint száz százalékos, vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A tervek szerint a fejlesztés Csataszögön idén év végéig megvalósul.

Fejlesztés Csataszögön
Fejlesztés Csataszögön: a megújuló településközpont méltó helyszínt biztosít majd a programoknak
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Komplex településfejlesztés – „Csataszög hazavár”. Ez a címe annak a projektnek, mely a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg Csataszögön a Szebb Élet úton.

Fejlesztés Csataszögön: méltó helyszín a programoknak

– A szabadtéri rendezvények számára egy 35 négyzetméteres színpad épül, melyhez kapcsolódóan többek között padokat is vásárolunk, és a járda is megújul. A közösségi és szabadidős célokat szolgáló fejlesztés részeként négy darab beton tűzrakóhely létesül, a területre új tolókapu és személyi bejáró kerül – tájékoztatta hírportálunkat a településvezető a projekttel kapcsolatban.

Juhász Éva kiemelte: a beruházás célja, hogy a helyi közösségi programok méltó, korszerű és barátságos környezetben valósulhassanak meg.

A szóban forgó terület az önkormányzat tulajdonában van.

A fenntarthatóságot is szem előtt tartják

– Feladatunk a közösségi és kulturális terek fejlesztése, a projekt ezáltal segíti a település élhetőbbé válását. A beruházás során kiemelt figyelmet kap a fenntartható kertépítés és a biodiverzitás növelése. A település központi zöldfelületére új fákat, cserjéket és évelő növényeket telepítenek, amelyek nemcsak árnyékot adnak, hanem élőhelyet is biztosítanak a madarak számára – mutatott rá a polgármester.

Mint megtudtuk: a beruházás várhatóan ez év december 31-ig el is készül. A projekt megvalósítása helyi összefogással, fenntartható módon történik, igazodva a környezeti adottságokhoz és a lakosság igényeihez.

 

