Új korszak kezdődik Jászberényben, forradalmi fejlesztések valósultak meg

A jászberényi önkormányzat 2022-ben nyújtotta be pályázatát csapadékvíz-elvezető hálózat és kerékpárút fejlesztésére az Élhető település kialakítása Jászberényben című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan, mely a Széchenyi Terv Plusz program keretében több mint 450 millió forint értékű, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Több fejlesztés is megvalósult az elmúlt hónapokban Jászberényben. Köztük volt egy új kerékpárút is, melyet már használatba is vettek a lakosok

Fotó: Pesti József

A fejlesztés két elemből valósult meg

A Váltó út és környezetében csapadékvíz-elvezető hálózat korszerűsítése, illetve a Hatvani úti hídtól az Electrolux elkerülő útig (Felsőmező út) kerékpárút kiépítése keretében valósultak meg a fejlesztések. A sikeres közbeszerzési eljárást követően mindkét esetben a kivitelezési munkálatok az év elején kezdődhettek meg. A csapadékvíz-elvezető hossza 1996 méter, amely 1578 méter zárt csatornát és 418 méter szikkasztó árkot tartalmaz. Ebben az esetben a műszaki átadás-átvétel idén júliusában megtörtént, az 1547 méter hosszú új kerékpárút műszaki lezárása pedig a napokban fejeződött be.

A projekt zárórendezvényére a napokban került sor, a városháza dísztermében. Az eseményen a kivitelező cégek képviselői számoltak be tevékenységükről, munkájukat Budai Lóránt polgármester köszönte meg.