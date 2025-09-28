1 órája
Új korszak kezdődik Jászberényben, forradalmi fejlesztések valósultak meg
Jászberényben befejeztek két fontos infrastrukturális beruházást. Több mint 450 millió forintos támogatásból valósultak meg fejlesztések, melynek keretein belül korszerűsítették a csapadékvíz-elvezető rendszert, illetve kiépítették a város új kerékpárútját is.
A jászberényi önkormányzat 2022-ben nyújtotta be pályázatát csapadékvíz-elvezető hálózat és kerékpárút fejlesztésére az Élhető település kialakítása Jászberényben című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan, mely a Széchenyi Terv Plusz program keretében több mint 450 millió forint értékű, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A fejlesztés két elemből valósult meg
A Váltó út és környezetében csapadékvíz-elvezető hálózat korszerűsítése, illetve a Hatvani úti hídtól az Electrolux elkerülő útig (Felsőmező út) kerékpárút kiépítése keretében valósultak meg a fejlesztések. A sikeres közbeszerzési eljárást követően mindkét esetben a kivitelezési munkálatok az év elején kezdődhettek meg. A csapadékvíz-elvezető hossza 1996 méter, amely 1578 méter zárt csatornát és 418 méter szikkasztó árkot tartalmaz. Ebben az esetben a műszaki átadás-átvétel idén júliusában megtörtént, az 1547 méter hosszú új kerékpárút műszaki lezárása pedig a napokban fejeződött be.
A projekt zárórendezvényére a napokban került sor, a városháza dísztermében. Az eseményen a kivitelező cégek képviselői számoltak be tevékenységükről, munkájukat Budai Lóránt polgármester köszönte meg.