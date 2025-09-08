Óriási beruházás indul Martfűn, az egész város életére hatással lesz

Martfűn a TOP Plusz sikeres pályázatainak köszönhetően szeptember 8-tól megkezdődnek azok a munkálatok, amelyek biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik a közlekedést a városban. Az útfelújítási és infrastrukturális fejlesztés érinti a belterületi utcákat, az iparterületet és a helyi piac környékét is.

Útburkolat felújítás és új parkolók építése kezdődik Martfűn, a fejlesztés munkálatai 2026 februárjáig tartanak.

Forrás: Martfű Média

Sikeres pályázatok, indul a fejlesztés

A ,,Martfű város iparterületeinek és helyi piacának fejlesztése” és a ,,Martfű város belterületi útjainak fejlesztése” TOP Plusz pályázatok sikeres elnyerését követően a martfűi városházán tartott nyitórendezvényen Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő és dr. Papp Antal polgármestere beszélt az induló beruházásról.

A projekt nyitórendezvényén (jobbról) Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő és dr. Papp Antal, Martfű polgármestere

Forrás: Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő Facebook-oldala

A martfűi önkormányzat tájékoztatója szerint a leglátványosabb változás a Munkácsy úton várható, amely a Május 1. úttól egészen a Nefelejcs utcáig teljesen új burkolatot kap. A felújítással egyidőben a József Attila Általános Iskola sarkánál akadálymentes gyalogátkelőt is kialakítanak, hogy a gyerekek biztonságosabban kelhessenek át az úton. Nem marad ki a Kérész út sem, itt kerékpáros nyomvonalat festenek fel, a Szolnoki úttal való kereszteződésnél mindeközben pedig egy új zebra építése segíti majd a közlekedést.

A fejlesztések keretében akadálymentes gyalogátkelőhely kialakítása, és a kerékpáros nyomvonal felfestése is készül

Forrás: Martfű Média

A piacnál és a Tisza Ipartelepen összesen tíz új parkolóhelyet alakítanak ki, így a bevásárlás és a munkába járás is egyszerűbb lesz az autósok számára. A gazdaságot érintő nagy változás pedig a Kövérmajor felé vezető új út lesz: a jelenlegi kátyús, földes szakaszt aszfaltozott úttá alakítják, amely közvetlen összeköttetést teremt a 442-es főúttal. Ez nemcsak az ott működő vállalkozásoknak könnyíti meg a dolgát, hanem új befektetőket is a városba csábíthat.

Az iparterület megközelítése céljából a külterületi föld út helyén új út kerül megépítésre

Forrás: Martfű Média

Az építkezések azonban elkerülhetetlenül hoznak magukkal kellemetlenségeket. Már szeptember 8-tól számítani lehet arra, hogy a buszállomásnál, a piac mellett megkezdik a parkolóépítést, és ugyanettől a naptól a Munkácsy út is munkaterületté válik. Egy héttel később, szeptember 15-től a Kövérmajor felé vezető új út építése indul, ekkor kezdik el a kerékpáros felfestést és a zebrakialakítást is – olvasható a város honlapján.